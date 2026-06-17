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NAPAD DRONOVIMA /

Pakao u Ukrajini: U ruskim udarima ubijeno četvero ljudi, gorjeli trgovački centar i zgrade

Pakao u Ukrajini: U ruskim udarima ubijeno četvero ljudi, gorjeli trgovački centar i zgrade
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Foto: Ilustracija Dmytro Smolienko/Sipa Press/Profimedia

Rusija i Ukrajina negiraju namjerno ciljanje civila u ratu koji je započeo ruskom invazijom na Ukrajinu 2022. godine

17.6.2026.
6:53
Hina
Ilustracija Dmytro Smolienko/Sipa Press/Profimedia
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U ruskim napadima na gradove na istoku i jugoistoku Ukrajine ubijene su četiri osobe, a zapaljena je stambena zgrada i trgovački centar, rekli su dužnosnici i tužitelji kasno u utorak.

Tužitelji u Donjeckoj regiji, središnjoj točki ukrajinske bojišnice, rekli su da su tri osobe poginule u dva bombaška napada u gradu Slovjansku. Petero osoba je ozlijeđeno. 

Slovjansk je dio "pojasa tvrđava" koji snažno brani vojska i smatra se ključnim za suzbijanje spore ruske ofenzive u Donjecku. 

Napad u Zaporožju

U jugoistočnom ukrajinskom gradu Zaporožju, nacionalna policija izjavila je da je val desetaka dronova ubio jednu osobu u automobilu i ozlijedio sedam drugih. 

Slike objavljene na internetu prikazuju plamen unutar zgrade i na krovu te barem jednu fasadu sravnjenu s ruševinama. 

Regionalni guverner Ivan Fedorov rekao je da je bilo pet napada na grad. Rekao je da je požar izbio u stambenom objektu i trgovačkom centru, a oštećena je i obrazovna ustanova. 

Reuters nije mogao neovisno provjeriti izvješća. Rusija i Ukrajina negiraju namjerno ciljanje civila u ratu koji je započeo ruskom invazijom na Ukrajinu 2022. godine.

Ruski NapadDronoviUkrajinaZaporižja
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