Pobijedili Hrvatsku u krcatoj Areni pa naišli na problem: Nijemci su zaglavili u Zagrebu, evo zašto

Njemačka reprezentacija u petak je u prijateljskoj utakmici uoči Europskog prvenstva u zagrebačkoj Areni pobijedila Hrvatsku 32:29, a dan nakon utakmice dogodio im se neočekivani problem zubog kojega se nisu mogli vratiti kući.

Sport Bild piše da je njemačka reprezentacija u petak u 14:35 trebala poletjeti iz Zagreba prema Frankfurtu, pa od tamo nastaviti prema Hannoveru gdje im je baza za nadolazeći Euro i gdje će će u nedjelju ponovno igrati protiv naših rukometaša. No let je otkazan zbog cikone eli, koja je paralizirala istok Njemačke.

Očekuje se da će brojni letovi u Hannoveru biti otkazani zbog obilnog snijega i poledice.

"Za sada je sve u redu, ali ne znamo kako će se situacija razvijati kasnije. Danas se sve može brzo promijeniti. Provjeravamo i alternative", rekao je za bild team manager njemačke reprezentacije Benjamin Chatton.

