Što su Game Changer nagrade? Dodjele slave zvijezde tech svijeta i daju im snažan poticaj za daljnji razvoj

U tri godine svog postojanja, Game Changer potaknuo je niz potencijalnih prilika za tvrtke, pojedince i organizacije s ciljem izgradnje progresivne i obrazovne infrastrukture 21. stoljeća. Kroz povezivanje znanja, inovacija i iskustva, platforma je postala važno mjesto susreta onih koji aktivno oblikuju budućnost poslovanja i tehnologije, čineći ju humanijom.

Osim brojnih zanimljivih panela na konferencijama tijekom godina i nešto drugačijeg pristupa networkingu, Game Changer istaknuo se i dodjeljivanjem nagrada na start-up sceni i među progresivnim tvrtkama. Nagrade prepoznaju izvrsnost, hrabre ideje i konkretne pomake, uz posebno priznanje Baby Unicorn koje slavi nadolazeće zvijezde tehnološkog svijeta – tvrtke koje svojom inovativnošću donose promjene i osvajaju globalno tržište.

Kao rezultat duboke predanosti razvoju scene, cilj nagrada je dodatno osvijetliti rad kompanija koje mijenjaju budućnost hrvatskog gospodarstva, ali i inspirirati nove generacije poduzetnika. Time Game Changer daje snažan poticaj tvrtkama u nastajanju te doprinosi stvaranju održivog i konkurentnog ekosustava inovacija.

Foto: Game Changer

Foto: Game Changer

Ekskluzivni događaj

U listopadu ove godine, točnije 15. listopada, Zagreb će po peti put postati domaćin Game Changer konferencije. To je lokacija na kojoj je sve počelo, a ove će godine nagrade biti dodijeljene po četvrti put. Na konferenciji Game Changer Zagreb 4.0 nagrade su dodijeljene po završetku konferencije u Z Centru, a dodjeli su po prvi put prisustvovali i posjetitelji. Godinu ranije, u zagrebačkom hotelu Zonar, održana je gala večer dodjele s čak 150 uvaženih uzvanika.

Prva dodjela nagrada Game Changer Montenegro održana je 2025. godine, u sklopu druge konferencije na prekrasnoj lokaciji uz more. U vrtu hotela s pet zvjezdica Regent Porto Montenegro, pod vedrim ljetnim nebom i sjajem zvijezda, ovaj je ekskluzivni događaj okupio više od 250 uzvanika iz svijeta tehnologije, korporativnog upravljanja, start-up scene, investicija, medija i javne uprave.

U svečanom duhu Tivta – grada koji se ubrzano profilira kao regionalno središte digitalne transformacije – nagrađene su najistaknutije tehnološke tvrtke i pojedinci iz Crne Gore i regije za svoje inovacije, znanje i predanost, koji imaju ključnu ulogu u razvoju i promociji novih tehnologija.

Foto: Samardzic Milos

Budućnost tehnologije

Nekoliko mjeseci kasnije, točnije u studenom 2025. godine, Game Changer nagrade po prvi su put dodijeljene i u susjednoj Sloveniji, na trećoj konferenciji održanoj u šarmantnoj Ljubljani. Nagrađeni projekti predstavljaju izniman napredak u različitim tehnološkim sektorima te ilustriraju širinu, ambiciju i brzo rastući inovacijski potencijal Slovenije i šire regije.

Foto: Ziga Intihar

Foto: Ziga Intihar

Game Changer Awards nastavljaju se i u 2026. godini, potvrđujući svoju važnost bez obzira na geografsko širenje i rast konferencije. Koliko god se platforma širila i razvijala, dodjele nagrada ostaju njezina ključna točka - mjesto na kojem se prepoznaju izvrsnost, inovacije i vizija.

Tako su Game Changer Awards mnogo više od same dodjele nagrada i proslave dostignuća – to su trenuci inspiracije i refleksije o budućnosti tehnologije.

