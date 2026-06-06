Punom brzinom se autom zabio u pekarnicu u Osijeku: 'Bio je pijan, nije mogao ni pričati'

Djelatnici jedne osječke pekarnice u Kalničkoj ulici ostali su u šoku kada se automobil svom brzinom jutros zabio u poslovnicu. Radnik Shkumbin Čočaj kaže da je puka sreća što u tom trenutku, osim djelatnika, nitko nije bio ispred pekarnice niti u njoj.

"Izgleda da je vozač koji je, prema mojoj procjeni oko 60-ak godina, bio dobrano pijan. Kad se zabio u pekarnicu nije bio niti svjestan, nije mogao pričati“, ispričao je Čočaj za SiB.

Vozača koji je demolirao pekarnicu oko deset sati ujutro odvezla je Hitna pomoć. Na mjesto nesreće je stigla i policija.

Foto: SiB/Čitatelj

Foto: SiB/Čitatelj

U toj se uskoj ulici nerijetko događaju nesreće. Djelatnik pekarnice svjedoči da vozači puno puta oštete zid ili vrata. Ipak, ovo je prvi puta da se dogodila ovakva nesreća.

"Dobro da nitko nije poginuo jer je to bila nevjerojatna brzina", zaključio je.

Na fotografijama se vidi da je silina udarca bila velika. Dio zida je potpuno urušen, a prednja strana automobila smrskana.