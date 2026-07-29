Fernando Alonso slavi 45. rođendan: Priča o vječnom borcu Formule 1

Španjolac iz Ovieda, čija se karijera proteže kroz tri desetljeća, i dalje se natječe na najvišoj razini, pokazujući istu onu glad za uspjehom koja ga je i dovela na vrh. Njegova karijera priča je o talentu, upornosti i nevjerojatnoj sportskoj dugovječnosti.

Put do vrha: Dvostruki svjetski prvak

Alonsov put u Formuli 1 započeo je 2001. godine u skromnoj momčadi Minardi. Iako je vozio nekonkurentan bolid, njegov sirovi talent bio je neosporan, što mu je osiguralo mjesto testnog vozača u Renaultu. Već 2003. postaje najmlađi pobjednik utrke u povijesti, a vrhunac je uslijedio 2005. i 2006. S Renaultom osvaja dva uzastopna naslova svjetskog prvaka, prekinuvši petogodišnju dominaciju Michaela Schumachera. U napetoj borbi 2006., unatoč kontroverznoj zabrani Renaultovog inovativnog sustava 'mass damper', potvrdio je status najmlađeg dvostrukog prvaka, porazivši legendarnog Michaela Schumachera.

Foto: Eugene Hoshiko

Godine izazova i potrage za trećom krunom

Nakon Renaulta, 2007. godine prelazi u McLaren, no turbulentna sezona obilježena žestokim rivalstvom s debitantom Lewisom Hamiltonom završila je gubitkom naslova za samo jedan bod. Uslijedio je povratak u Renault, a zatim prelazak u Ferrari 2010. godine. U crvenom bolidu proveo je pet sezona i čak tri puta bio viceprvak. Naslovi su mu izmicali za dlaku, posebno 2010. zbog strateške pogreške u finalu u Abu Dhabiju, te 2012., u sezoni koju mnogi smatraju njegovom najboljom, kada je u slabijem Ferrariju do posljednjeg kruga bio u borbi za naslov prvaka sa Sebastianom Vettelom.

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Neumorni povratnik: Od pauze do Aston Martina

Težak period u McLaren-Hondi od 2015. do 2018. natjerao ga je na dvogodišnju pauzu od Formule 1. No, Alonso nije mirovao. Natjecao se u drugim kategorijama, dvaput pobijedivši na legendarnoj utrci 24 sata Le Mansa. Vratio se u sport 2021. s momčadi Alpine (bivši Renault) i odmah pokazao da nije izgubio oštrinu, osvojivši postolje u Kataru. Za 2023. godinu iznenadio je svijet prelaskom u Aston Martin, gdje je, u znatno poboljšanom bolidu, ostvario čak osam postolja, uključujući i nezaboravnu borbu za treće mjesto protiv Sergia Péreza u Brazilu, osiguravši četvrto mjesto u poretku.

S više od 400 odvoženih Grand Prix vikenda, Alonso je vozač s najviše startova u povijesti. Njegova strast prema utrkivanju ne jenjava, a ugovor s Aston Martinom do kraja 2026. godine jamči da ćemo majstorije ovog neuništivog veterana gledati na stazama diljem svijeta. Formulu 1 prati na RTL-u i platformi Voyo uživo.