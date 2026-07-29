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Gradska plinara šalje upozorenje građanima: Prijeti trovanje 'tihim ubojicom'

Gradska plinara šalje upozorenje građanima: Prijeti trovanje 'tihim ubojicom'
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Za hitne intervencije nazovite dežurnu službu Gradske plinare Zagreb na broj 0800 400 400 ili broj 112

29.7.2026.
12:01
Jaga Komazec
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U Hrvatsku stiže novi toplinski val, a od subote se očekuju temperature između 35 i 40 stupnjeva. Zbog najavljenih vrućina Hrvatska stručna udruga za plin (HSUP) i Gradska plinara Zagreb upozorile su građane na opasnosti koje mogu nastati pri korištenju plinskih instalacija, osobito atmosferskih bojlera.

Visoke vanjske temperature mogu narušiti prirodni uzgon u dimnjacima, zbog čega se dimni plinovi ne mogu nesmetano odvoditi iz prostora. To može dovesti do opasnog nakupljanja ugljičnog monoksida - "tihog ubojice" bez boje, okusa i mirisa, ali i do kvarova, trovanja ili požara.

Ne blokirajte ventilacijske otvore

Preporuke i mjere opreza za građane:

  • Ako primijetite da se bojler čudno ponaša ili se sam gasi, odmah ga prestanite koristiti.
  • Redovito održavajte svoje plinske trošila, a posebno atmosferska koja uzimaju zrak iz prostora (jednom godišnje ovlašteni serviser mora izvršiti servis bojlera, a dva puta godišnje područni dimnjačar izvršiti kontrolu bojlera i dimnjaka).
  • Ne zatvarajte ventilaciju, tj. otvori za dovod zraka u prostoriju u kojoj se nalazi plinsko trošilo moraju biti potpuno slobodni i otvoreni. Nikada ne blokirajte rešetke za provjetravanje.
  • Osigurajte redovito i pojačano provjetravanje prostora u kojem koristite plinska trošila.
  • U slučaju bilo kakvih sumnji u ispravnost dimnjaka ili plinskog trošila, obavezno kontaktirajte ovlaštenog dimnjačara i/ili servisera trošila.

Osjetite li miris plina ili posumnjate na trovanje ugljičnim monoksidom,treba odmah provjetriti prostor, isključiti plin i napustiti objekt. Za hitne intervencije nazovite dežurnu službu Gradske plinare Zagreb na broj 0800 400 400 ili broj 112.

Gradska Plinara ZagrebToplinski ValVisoke TemperatureUgljični MonoksidDimnjaciPlin
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