Gradska plinara šalje upozorenje građanima: Prijeti trovanje 'tihim ubojicom'

U Hrvatsku stiže novi toplinski val, a od subote se očekuju temperature između 35 i 40 stupnjeva. Zbog najavljenih vrućina Hrvatska stručna udruga za plin (HSUP) i Gradska plinara Zagreb upozorile su građane na opasnosti koje mogu nastati pri korištenju plinskih instalacija, osobito atmosferskih bojlera.

Visoke vanjske temperature mogu narušiti prirodni uzgon u dimnjacima, zbog čega se dimni plinovi ne mogu nesmetano odvoditi iz prostora. To može dovesti do opasnog nakupljanja ugljičnog monoksida - "tihog ubojice" bez boje, okusa i mirisa, ali i do kvarova, trovanja ili požara.

Ne blokirajte ventilacijske otvore

Preporuke i mjere opreza za građane:

Ako primijetite da se bojler čudno ponaša ili se sam gasi, odmah ga prestanite koristiti.

Redovito održavajte svoje plinske trošila, a posebno atmosferska koja uzimaju zrak iz prostora (jednom godišnje ovlašteni serviser mora izvršiti servis bojlera, a dva puta godišnje područni dimnjačar izvršiti kontrolu bojlera i dimnjaka).

Ne zatvarajte ventilaciju, tj. otvori za dovod zraka u prostoriju u kojoj se nalazi plinsko trošilo moraju biti potpuno slobodni i otvoreni. Nikada ne blokirajte rešetke za provjetravanje.

Osigurajte redovito i pojačano provjetravanje prostora u kojem koristite plinska trošila.

U slučaju bilo kakvih sumnji u ispravnost dimnjaka ili plinskog trošila, obavezno kontaktirajte ovlaštenog dimnjačara i/ili servisera trošila.

Osjetite li miris plina ili posumnjate na trovanje ugljičnim monoksidom,treba odmah provjetriti prostor, isključiti plin i napustiti objekt. Za hitne intervencije nazovite dežurnu službu Gradske plinare Zagreb na broj 0800 400 400 ili broj 112.