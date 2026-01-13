Tragedija kraj Zagreba: Našao ih otrovane, nesretnoj ženi nije bilo spasa

Dvoje ljudi tijekom noći na ponedjeljak otrovalo se ugljičnim monoksidom. Nesretnu 60-godišnjakinju i 67-godišnjaka, inače vlasnike obiteljske kuće, pronašao je 35-godišnji član obitelji te pozvao liječničku pomoć.

Nesretna žena je preminula, a muškarcu je pružena pomoć u KBC-u Sveti Duh, gdje je utvrđeno da je lakše ozlijeđen, ali je zadržan na liječenju.

Kako je navela zagrebačka policija, mlađem muškarcu od 35 godina pružena je pomoć na licu mjesta te je utvrđeno da nije ozlijeđen.

Tijelo žene prevezeno je u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku te će se tijekom današnjeg dana obaviti očevid.

Iz policije su objavili upozorenja vezana uz trovanja ugljičnim monoksidom, koji se naziva i „tihim ubojicom“.

Napisali su:

Dolaskom hladnijih dana i nižih temperatura, odnosno u sezoni grijanja stambenih, poslovnih i gospodarskih prostora, povećava se opasnost od požara, eksplozija i trovanja ugljičnim monoksidom (CO), a time i mogućih ugrožavanja ljudskih života i većih materijalnih šteta.

Korištenje neispravnih ili neodržavanih plinskih trošila i dimnjaka može imati smrtnu posljedicu za ukućane koji često nisu ni svjesni da se nalaze u životnoj opasnosti zbog „tihog ubojice“.

Tri osobe preminule na zagrebačkom području

Na području Policijske uprave zagrebačke u 2025. godini bilježi se šest događaja u kojima su zbog trovanja plinom ukupno dvije osobe lakše ozlijeđene, dvije teže, dok su tri osobe smrtno stradale.

Tijekom 2024. godine zabilježeno je pet događaja u kojima su ukupno tri osobe lakše ozlijeđene.

Promatrajući razdoblje od 1. siječnja 2021. do 30. studenoga 2025. godine, na području Policijske uprave zagrebačke evidentirana su 33 događaja u kojima su zbog trovanja plinom ozlijeđene ukupno 24 osobe, od čega 21 osoba lakše, a tri teže, dok je ukupno devet osoba smrtno stradalo.

Savjeti i preporuke

Kako bismo smanjili mogućnost takvih tragičnih događaja i kako bi ova sezona grijanja prošla bez poteškoća, građanima dajemo jednostavne, ali ključne savjete i preporuke:

Redovito prozračujte prostorije poput kuhinja, kupaonica, kotlovnica, garaža te sve one gdje koristite razna plinska trošila ili peći za grijanje

ne zaključavajte kupaonicu za vrijeme tuširanja ako koristite plinski bojler, kako bi vam se u slučaju trovanja mogla pružiti pomoć

obavezno jednom godišnje angažirajte ovlaštenog dimnjačara da vam pregleda dimnjak

instalaciju bojlera, peći, štednjaka i ostalih trošila prepustite isključivo ovlaštenim stručnjacima

ako ste u mogućnosti, zamijenite stara atmosferska plinska trošila za nova, kondenzacijska koja su sigurnija za uporabu

redovito servisirajte svoje kućanske aparate koji rade na plin

nabavite detektor ugljičnog monoksida te angažirajte stručnu osobu koja će ga postaviti na za to primjereno mjesto

Ugljični monoksid nema mirisa

Budite svjesni da se „miris“ CO ne može „osjetiti“ te kako se simptomi trovanja CO povećavaju, svakim slijedećim trenutkom postajete sve više zbunjeni, a time manje sposobni racionalno prosuđivati i hitno odlučivati za donošenje odluka koje bi vam mogle spasiti život.

Trovanje ugljičnim monoksidom može biti osobito opasno za one koji spavaju ili imaju određenu razinu alkohola u krvi jer se već tada tijelo (i mozak) mogu „oštetiti“ pa može doći do tragičnog smrtnog ishoda i prije „nego što se shvati problem“.

Tehnički savjeti

Detektor mora biti tehnički dizajniran za prepoznavanje plinova kao posljedica korištenja primjerice, krutih goriva, lož ulja, plina i slično te je preporučljivo da ima zvučni i svjetleći alarm

Detektor je potrebno i održavati (provjeravati ispravnost, promijeniti bateriju u uređaju i dr.)

Medicinski savjeti

zatražite liječničku pomoć

CO oštećuje tijelo i organizam

ako osjetite simptome odmah napustite prostoriju

budite svjesni da udisanje svježeg zraka nije liječnička pomoć

Ostali savjeti

Dok čekate početak sezone grijanja, budite oprezni prilikom uporabe grijalica jer pregrijavanje može uzrokovati izbijanje požara i stvaranje plinova (ovisno o vrsti grijalice i širenju toplinskih zraka).

Obavezno pozovite dimnjačara:

ukoliko dimnjak dobro ''ne vuče''

ukoliko se dimnjak urušava ili je nešto upalo u njega

kada se u prostoriji glatke površine orošavaju - vlaže (moguće je da se radi o povratu dimnih plinova)

ako se u prostoriji osjećaju neuobičajeni mirisi (a takav problem bi mogao biti povezan s dimnjakom)

