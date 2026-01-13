FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
TEŠKO JE OZLIJEĐEN /

Pijani Hrvat izazvao lančani sudar u Njemačkoj: Policajce šokiralo kad su vidjeli koliko je napuhao

Pijani Hrvat izazvao lančani sudar u Njemačkoj: Policajce šokiralo kad su vidjeli koliko je napuhao
×
Foto: Fotostand/reiss/imago Stock&people/profimedia/Ilustracija

Protiv teško ozlijeđenog Hrvata pokrenut je kazneni postupak zbog ugrožavanja cestovnog prometa

13.1.2026.
12:23
Dunja Stanković
Fotostand/reiss/imago Stock&people/profimedia/Ilustracija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Hrvat (56) u Njemačkoj, koji je vozio pod utjecajem alkohola, teško je ozlijeđen u prometnoj nesreći u nedjelju u kojoj su sudjelovala još dva vozila.

Nesreća se dogodila u popodnevnim satima u njemačkom gradu Glindeu kada se Hrvat, koji je vozio Renault Trafic, sudario s Daciom Logan koja je čekala na semaforu i tek se počela kretati na raskrižju Möllner Landstraße i Sönke-Nissen-Allee.

Od siline udarca, njezin automobil se zabio u drugo vozilo, Opel Karl u kojem je vozila 67-godišnjakinja koja je prošla bez ozljeda, prenosi lokalni Presse portal. 

Napuhao više od 4 promila

Kada su stigli na mjesto nesreće, policajci nisu mogli ne primijetili miris alkohola kod vozača Renaulta. Alkotest je potvrdio da je vozio s čak 4,13 promila alkohola u krvi te mu je odmah oduzeta vozačka. 

Protiv teško ozlijeđenog Hrvata pokrenut je kazneni postupak zbog ugrožavanja cestovnog prometa. Osim njega, u nesreći je lakše ozlijeđena vozačica Renaulta koja je prevezena u bolnicu. 

Sva tri vozila koja su sudjelovala u nesreći nisu bila u voznom stanju te ih je vučna služba morala maknuti s ceste. Nastala materijalna šteta procjenjuje se na 23.000 eura. 

POGLEDAJTE VIDEO: Kamion sletio s ceste kod Novigrada: Okrenuo se u suprotan smjer, pogledajte snimku

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
TEŠKO JE OZLIJEĐEN /
Pijani Hrvat izazvao lančani sudar u Njemačkoj: Policajce šokiralo kad su vidjeli koliko je napuhao