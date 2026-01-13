Kombi se zabio u ZET-ov tramvaj pun putnika! Pokazivali su mu da stane...

Kombi se jutros zabio u ZET-ov tramvaj pun putnika blizu Kvatrića, javlja Jutarnji list.

Sudar se dogodio nedaleko od tramvajske stanice.

Iako je djelatnica zadužena za asistenciju u prometu signalizirala vozaču kombija da stane, vozilo se ipak zabilo u stražnje staklo tramvaja koji je bio pun.

U tramvaju, koji je prometovao na liniji od Dupca do Savskog mosta, se začuo snažan prasak, ali nasreću nitko nije ozlijeđen.

Promet je nakratko zaustavljen da svi putnici napuste tramvaj, ali se ubrzo normalizirao.

POGLEDAJTE VIDEO: Stručnjak o kibernetičkom napadu na ZET