Sestra pretučenog u Slavonskom Brodu otkrila potresne detalje: 'Molio ih je da prestanu'

Društvenim mrežama širi se stravična snimka nasilja u Slavonskom Brodu. Na snimc se vidi muškarac koji nepomično leži na tlu dok ga mladić udara i vuče po asfaltu.

Brutalni napad dogodio se u noći sa subote na nedjelju u središtu grada, u Zajčevoj ulici, u blizini nekoliko noćnih klubova. Prema policijskim informacijama, maloljetnik je napao muškarca (31), koji je nakon svega završio u bolnici.

Sestra žrtve ispričala je da se njezin brat vraćao iz grada i krenuo prema taksi-stajalištu kada ga je presrela skupina mladića.

"Kako ga je udario, moj brat je krenuo bježati. Sustigli su ga, srušili na pod i počeli udarati", rekla je.

Ravnatelj Opće bolnice u Slavonskom Brodu Josip Samardžić potvrdio je da je muškarac nakon kraće opservacije otpušten na kućno liječenje uz preporuku daljnjih kontrola. Teže ozljede i unutarnja krvarenja nisu utvrđeni, no njegova obitelj kaže da je psihički vrlo loše.

Grad u šoku

Građani koji su vidjeli snimku ne skrivaju zgroženost. Posebno ih je uznemirilo to što se napad odvijao pred više ljudi, a nitko nije odmah priskočio u pomoć.

"Užas. Mislim da takve stvari društvo ne bi trebalo dopustiti", rekli su Željko i Željka iz Slavonskog Broda.

"Žalosno je što ga nitko nije zaštitio. Mogla bih plakati, a ne poznajem ga", dodala je Kristina.

Prema riječima sestre, žrtva napadače nije poznavala. Dok su ga udarali, molio ih je da prestanu, sve dok nije izgubio svijest.

Psiholog Božidar Nikša Tarabić upozorava da je riječ o potpunom iživljavanju nad osobom koja se ne može braniti.

"Govorimo o dehumanizaciji osobe i potpunom uništenju njezine vrijednosti. To je nešto što nas sve treba jako zabrinuti", rekao je.

Snimka dodatno šteti žrtvi

Stručnjake zabrinjava i činjenica da se snimka napada brzo proširila društvenim mrežama. Tea Čičić, socijalna radnica u Centru za sigurniji internet, upozorava da viralno širenje takvog sadržaja dodatno produbljuje traumu.

"Žrtva je izložena velikom broju ljudi, a mogu se javiti osjećaj bespomoćnosti, gubitak kontrole nad snimkom i osjećaj srama", objasnila je.

Centar za sigurniji internet radi na uklanjanju snimke s mreža.

Policija je uhitila osumnjičenog maloljetnika i tereti ga za pokušaj nanošenja teške tjelesne ozljede. Prema Zakonu o sudovima za mladež, može mu biti izrečena odgojna mjera, dok se maloljetnički zatvor određuje samo u rijetkim slučajevima.