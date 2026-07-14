Savršeni ljetni desert: Za pripremu trebate stari kruh i samo malo dobre volje

Mary Berry, legendarna britanska kulinarska autorica predstavlja recept za desert koji osvaja jednostavnošću i okusom. Ovaj je desert idealan za tople ljetne mjesece i posluživanje gostima, a ujedno je i genijalan način da smanjite bacanje hrane.

Njezina interpretacija bezvremenskog ljetnog pudinga pojednostavljuje tradicionalnu pripremu, a rezultat je poslastica koja spaja nostalgiju s praktičnošću, piše Mirror.

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Recept za ljetni puding

Ljetni puding prema receptu Mary Berry više je od obične slastice. Za ovaj recept potreban je kalup za kruh od 900 g ili dva manja kalupa od 450 g.

Sastojci (za 12 osoba):

Maslac, za mazanje kalupa

1,5 kg miješanog ljetnog bobičastog voća (poput borovnica, crvenog i crnog ribiza, malina, kupina)

400 g sitnog šećera

1 veliki, nenarezani bijeli kruh (ili štruca debelo rezanog bijelog kruha), po mogućnosti star dva do tri dana​

Postupak:

Kalup za kruh dvostruko obložite prozirnom folijom, pazeći da folija visi preko rubova, i dobro ga namastite maslacem. Pripremite voće tako da uklonite sve listiće i peteljke. U lonac stavite borovnice, crveni i crni ribiz (ako ih koristite) zajedno sa šećerom i 75 ml vode. Pustite da zavrije i kuhajte otprilike dvije do tri minute, samo dok bobice ne omekšaju i lagano ne popucaju. Pazite da ih ne prekuhate. Maline i kupine nije potrebno kuhati, osim ako ne koristite prvu skupinu voća. U tom slučaju, kratko prokuhajte dio malina ili kupina kako bi pustile sok, a ostatak svježeg voća dodajte na kraju. Uklonite koru s kruha, a zatim ga narežite po dužini na srednje debele, duguljaste kriške. Stranu kriški koja će ići uz stijenke kalupa obilno premažite sokom iz voćne smjese. Položite jednu krišku kruha na dno kalupa, sa stranom premazanom sokom prema dolje. Ako je potrebno, obrežite je kako bi točno pristajala. Zatim obložite bočne strane kalupa kriškama kruha, pazeći da je strana premazana sokom okrenuta prema van, uz stijenku kalupa. Prelijte nekoliko žlica soka po dnu kako bi se kruh potpuno natopio. Postupno počnite dodavati voće, pazeći da kruh neprestano upija sokove i poprima crvenu boju. Kada je kalup napunjen voćem, zatvorite ga gornjim slojem kruha, pazeći da nema praznina. Prelijte s još nekoliko žlica soka kako bi se i gornji sloj potpuno obojio. Otprilike polovica voćne smjese treba ostati sa strane za posluživanje. Prekrijte vrh kalupa prozirnom folijom i stavite na njega nešto teško, poput konzerve graha, kako bi se smjesa stisnula. To osigurava da se sokovi ravnomjerno upiju, a desert ostane dovoljno čvrst za rezanje. Ostavite u hladnjaku preko noći. Za posluživanje, jednostavno uklonite foliju s vrha, preokrenite desert na tanjur za posluživanje i skinite ostatak folije. Narežite na kriške i poslužite s preostalim bobicama i sokom.

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