Recept za desert koji je zaludio svijet: Brzo i jednostavno bez paljenja pećnice

Dok ljetne temperature rastu, idealno je vrijeme za deserte koji ne zahtijevaju paljenje pećnice. Jedan takav recept, koji spaja svježinu voća i kremastu teksturu u savršenu ljetnu slasticu, objavila je Rosemary Molloy, autorica popularnog bloga "An Italian in my Kitchen". Njezin tiramisu s jagodama moderna je inačica klasičnog deserta, a u nastavku vam donosimo detaljan recept za brzu i jednostavnu pripremu kod kuće.

Recept za tiramisu s jagodama

Sastojci

Za sok od jagoda:

2 šalice nasjeckanih jagoda

1 žlica šećera

1 žličica limunovog soka

½ šalice hladne vode

Za kremu:

1 veliko pasterizirano jaje (po želji)

1 šalica mascarpone sira

1 šalica vrhnja za šlag (najmanje 30 % mliječne masti)

1 ½ žlica prosijanog šećera u prahu

Za slaganje:

Otprilike 30 piškota

1 šalica narezanih jagoda

Priprema korak po korak

Pripremite sok od jagoda: U blenderu pomiješajte nasjeckane jagode, šećer, limunov sok i vodu. Miksajte dok ne dobijete glatku smjesu. Prelijte sok u zdjelu i stavite sa strane. Napravite kremu: Ako koristite jaje, kratko ga umutite (oko 30 sekundi). U istu zdjelu dodajte mascarpone, vrhnje za šlag i šećer u prahu. Mutite mikserom na srednjoj brzini dok se smjesa ne zgusne do željene čvrstoće. Složite tiramisu: Pripremite posudu dimenzija otprilike 26 x 17 cm. Svaku piškotu brzo umočite u sok od jagoda, pazeći da se ne natopi previše kako desert ne bi bio gnjecav. Složite umočene piškote u jednom sloju na dno posude. Preko piškota rasporedite polovicu kreme od mascarponea. Na kremu posložite narezane jagode. Ponovite postupak s još jednim slojem umočenih piškota. Završite s preostalom kremom, ravnomjerno je raspoređujući po vrhu. Po želji ukrasite s još narezanih jagoda.

Čuvanje i posluživanje

Gotov tiramisu prekrijte prozirnom folijom i dobro ohladite u hladnjaku najmanje 4-5 sati, a najbolje preko noći, kako bi se okusi proželi, a piškote omekšale. Pravilno pohranjen u hladnjaku, u zatvorenoj posudi, ostat će svjež do tri dana. Mnogi se slažu da je okus još bolji drugog dana.

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