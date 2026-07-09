Pogačice je lako ispeći ako znate ovu tajnu: Za savršeno dizanje tijesta potrebno je ovo

Miris svježe pečenog peciva jedna je od onih malih životnih radosti koje dom čine toplijim. U vremenu kada se sve više ljudi vraća domaćoj pripremi hrane, tražeći autentične okuse i kvalitetne sastojke, recepti za jednostavna, a ukusna peciva postaju pravo blago. Među njima se ističu pogačice, svestrane slastice koje se mogu pripremiti u slatkoj ili slanoj varijanti.

Nakon godina isprobavanja različitih metoda, jedna iskusna pekarica, koja ih je ispekla na stotine, podijelila je svoj provjereni recept koji jamči savršeno dizanje tijesta zahvaljujući jednom ključnom, ali vrlo jednostavnom dodatku, piše Mirror.

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Recept za savršene pogačice

Tajna se krije u jednom sastojku koji pogačice čini ne samo višima već i znatno ukusnijima. Idealne su za brzi doručak ili desert.

Sastojci:

350 g glatkog brašna

½ žličice praška za pecivo

prstohvat soli

90 g hladnog, neslanog maslaca, narezanog na kockice

3 žlice sitnog šećera

175 ml mlijeka

1 žličica svježe iscijeđenog soka od limuna

1 razmućeno jaje (za premazivanje)

šaka grožđica (po želji)

Za posluživanje:

gusto vrhnje (clotted cream), punomasno kiselo vrhnje

džem od malina ili jagoda

Postupak:

Zagrijte pećnicu na 220 stupnjeva Celzija. Lim za pečenje obložite papirom. U velikoj zdjeli pomiješajte brašno, prašak za pecivo i prstohvat soli. Dodajte hladni maslac i utrljavajte ga prstima u brašno dok ne dobijete smjesu nalik krušnim mrvicama. Ovaj korak je ključan za prhkost i ne treba ga požurivati. Nakon što se maslac ugradi, dodajte šećer i promiješajte. U posebnoj posudi lagano zagrijte mlijeko, a zatim u njega umiješajte žličicu soka od limuna. Ulijte mješavinu mlijeka i limuna u suhe sastojke i brzo sve povežite u mekano tijesto. Pobrašnite radnu površinu, prebacite tijesto na nju i nježno ga premijesite tek toliko da postane glatko. Ako se koriste grožđice, sada je trenutak da se lagano utisnu u tijesto. Razvaljajte tijesto na debljinu od oko dva do tri centimetra i okruglim rezačem promjera pet centimetara izrezujte pogačice. Posložite ih na pripremljeni lim za pečenje, premažite razmućenim jajetom i pecite svega desetak minuta, dok ne dobiju lijepu zlatnu boju. Poslužite ih unutar desetak minuta od pečenja, prerežite ih, namažite prvo džemom, a zatim dodajte žlicu gustog vrhnja.

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