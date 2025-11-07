Viralni recept za savršene mini pogačice sa sirom: Savršeni izbor za doručak ili užinu
Brze za pripremu, savršene za doručak, užinu ili uz šalicu kave – ove mini pogačice spajaju hrskavost i bogat okus svježeg sira
Kuharica Tatjana, poznata po svojim kreativnim i ukusnim receptima, ovog je puta na svom Instagram profilu (@tajtana_sasica) podijelila recept za mini pogačice sa svježim sirom. Ove sitne slane delicije ističu se jednostavnošću pripreme, a kombinacija maslaca, svježeg sira i sezama čini ih savršenim izborom za doručak, užinu ili priliku uz kavu. Priprema je brza, a rezultat su zlatno-pečene, sočne pogačice koje mame osmijeh na svakoj kuhinjskoj površini.
Sastojci:
- 200 g brašna
- 5 g soli
- 5 g praška za pecivo
- 120 g maslaca
- 120 g svježeg sira
- 1 žumanjak + 1 žlica mlijeka (za premaz)
- Sezam za posipanje
Upute:
Tijesto:
- U zdjeli pomiješati brašno, sol i prašak za pecivo.
- Dodati maslac i svježi sir.
- Sve dobro zamijesiti dok ne dobijete glatko tijesto.
Hlađenje:
- Oblikovati tijesto i staviti ga u vrećicu za zamrzivač (1 L).
- Staviti u zamrzivač na 20 minuta da se maslac stegne.
Rezanje:
- Izvaditi tijesto iz zamrzivača i iz vrećice.
- Kalupom rezati pogačice (mini ili po želji).
Premaz i posip:
- Žumanjak izmiješati s 1 žlicom mlijeka.
- Premazati pogačice i posuti sezamom
Pečenje:
- Peći u prethodno zagrijanoj pećnici na 200°C oko 20 minuta, dok pogačice ne dobiju zlatnu boju.
POGLEDAJTE GALERIJU
POGLEDAJTE VIDEO: Idealno za početak dana: Pripremite za doručak zobenu kašu koja hrani dušu i tijelo