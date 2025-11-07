FREEMAIL
HRSKAVO I SOČNO /

Viralni recept za savršene mini pogačice sa sirom: Savršeni izbor za doručak ili užinu

Viralni recept za savršene mini pogačice sa sirom: Savršeni izbor za doručak ili užinu
Foto: Screenshot/@tatjana_sasica

Brze za pripremu, savršene za doručak, užinu ili uz šalicu kave – ove mini pogačice spajaju hrskavost i bogat okus svježeg sira

7.11.2025.
7:24
Magazin.hr
Screenshot/@tatjana_sasica
Kuharica Tatjana, poznata po svojim kreativnim i ukusnim receptima, ovog je puta na svom Instagram profilu (@tajtana_sasica) podijelila recept za mini pogačice sa svježim sirom. Ove sitne slane delicije ističu se jednostavnošću pripreme, a kombinacija maslaca, svježeg sira i sezama čini ih savršenim izborom za doručak, užinu ili priliku uz kavu. Priprema je brza, a rezultat su zlatno-pečene, sočne pogačice koje mame osmijeh na svakoj kuhinjskoj površini.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Sašica (@tatjana_sasica)

Sastojci:

  • 200 g brašna
  • 5 g soli
  • 5 g praška za pecivo
  • 120 g maslaca
  • 120 g svježeg sira
  • 1 žumanjak + 1 žlica mlijeka (za premaz)
  • Sezam za posipanje

Upute:

Tijesto:

  1. U zdjeli pomiješati brašno, sol i prašak za pecivo.
  2. Dodati maslac i svježi sir.
  3. Sve dobro zamijesiti dok ne dobijete glatko tijesto.

Hlađenje:

  1. Oblikovati tijesto i staviti ga u vrećicu za zamrzivač (1 L).
  2. Staviti u zamrzivač na 20 minuta da se maslac stegne.

Rezanje:

  1. Izvaditi tijesto iz zamrzivača i iz vrećice.
  2. Kalupom rezati pogačice (mini ili po želji).

Premaz i posip:

  1. Žumanjak izmiješati s 1 žlicom mlijeka.
  2. Premazati pogačice i posuti sezamom

Pečenje:

  1. Peći u prethodno zagrijanoj pećnici na 200°C oko 20 minuta, dok pogačice ne dobiju zlatnu boju.

