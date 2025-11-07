Viralni recept za savršene mini pogačice sa sirom: Savršeni izbor za doručak ili užinu

Kuharica Tatjana, poznata po svojim kreativnim i ukusnim receptima, ovog je puta na svom Instagram profilu (@tajtana_sasica) podijelila recept za mini pogačice sa svježim sirom. Ove sitne slane delicije ističu se jednostavnošću pripreme, a kombinacija maslaca, svježeg sira i sezama čini ih savršenim izborom za doručak, užinu ili priliku uz kavu. Priprema je brza, a rezultat su zlatno-pečene, sočne pogačice koje mame osmijeh na svakoj kuhinjskoj površini.

Sastojci:

200 g brašna

5 g soli

5 g praška za pecivo

120 g maslaca

120 g svježeg sira

1 žumanjak + 1 žlica mlijeka (za premaz)

Sezam za posipanje

Upute:

Tijesto:

U zdjeli pomiješati brašno, sol i prašak za pecivo. Dodati maslac i svježi sir. Sve dobro zamijesiti dok ne dobijete glatko tijesto.

Hlađenje:

Oblikovati tijesto i staviti ga u vrećicu za zamrzivač (1 L). Staviti u zamrzivač na 20 minuta da se maslac stegne.

Rezanje:

Izvaditi tijesto iz zamrzivača i iz vrećice. Kalupom rezati pogačice (mini ili po želji).

Premaz i posip:

Žumanjak izmiješati s 1 žlicom mlijeka. Premazati pogačice i posuti sezamom

Pečenje:

Peći u prethodno zagrijanoj pećnici na 200°C oko 20 minuta, dok pogačice ne dobiju zlatnu boju.

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: Idealno za početak dana: Pripremite za doručak zobenu kašu koja hrani dušu i tijelo