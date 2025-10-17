Zdravo i hrskavo: Tatjanin brzi recept za grickalice bez grižnje savjesti

Ako tražite zdrav, ukusan i bogat međuobrok koji će vas zasititi i napuniti vas energijom – ovaj proteinski snack je idealan izbor. Inspiraciju donosi @tatjana_sasica s Instagrama, koja je pripremila zanimljivu kombinaciju crvene leće i zobenih pahuljica. Ovaj recept ne zahtijeva puno vremena, a rezultat su hrskave i aromatične grickalice koje možete poslužiti same ili uz omiljeni umak. Savršene su kao međuobrok, užina za posao ili zdrava zamjena za klasične grickalice!

Recept za proteinski snack

Sastojci:

120 g crvene leće

50 g zobenih pahuljica

1 jaje

1 žličica praška za pecivo

Začini po želji (sol, paprika, češnjak u prahu, origano…)

POGLEDAJTE VIDEO Domaća kuhinja s karakterom: Kuharica Marija pripremila nam je zaista posebno jelo

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Priprema:

Sve sastojke stavite u blender i izblendajte u glatku smjesu. (Leću bi bilo dobro namočiti 2 sata prije) Smjesu prebacite u vrećicu za ukrašavanje ili običnu vrećicu kojoj odrežete vrh. Na papir za pečenje istisnite male oblike po želji. Posipajte sezamom. Pecite u pećnici zagrijanoj na 180°C oko 15 minuta, dok ne postanu hrskave. Poslužite uz omiljeni umak i uživajte!

"Savršene su kao zdrava grickalica ili uz umak!", dodala je autorica recepta.

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: Idealno za početak dana: Pripremite za doručak zobenu kašu koja hrani dušu i tijelo