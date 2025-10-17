Zdravo i hrskavo: Tatjanin brzi recept za grickalice bez grižnje savjesti
Zdrava i hrskava grickalica gotova je za 20 minuta, a idealna je kao međuobrok ili grickalica uz omiljeni umak
Ako tražite zdrav, ukusan i bogat međuobrok koji će vas zasititi i napuniti vas energijom – ovaj proteinski snack je idealan izbor. Inspiraciju donosi @tatjana_sasica s Instagrama, koja je pripremila zanimljivu kombinaciju crvene leće i zobenih pahuljica. Ovaj recept ne zahtijeva puno vremena, a rezultat su hrskave i aromatične grickalice koje možete poslužiti same ili uz omiljeni umak. Savršene su kao međuobrok, užina za posao ili zdrava zamjena za klasične grickalice!
Recept za proteinski snack
Sastojci:
- 120 g crvene leće
- 50 g zobenih pahuljica
- 1 jaje
- 1 žličica praška za pecivo
- Začini po želji (sol, paprika, češnjak u prahu, origano…)
Priprema:
- Sve sastojke stavite u blender i izblendajte u glatku smjesu. (Leću bi bilo dobro namočiti 2 sata prije)
- Smjesu prebacite u vrećicu za ukrašavanje ili običnu vrećicu kojoj odrežete vrh.
- Na papir za pečenje istisnite male oblike po želji.
- Posipajte sezamom.
- Pecite u pećnici zagrijanoj na 180°C oko 15 minuta, dok ne postanu hrskave.
- Poslužite uz omiljeni umak i uživajte!
"Savršene su kao zdrava grickalica ili uz umak!", dodala je autorica recepta.
