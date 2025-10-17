IDEALAN ZALOGAJ /

Zdravo i hrskavo: Tatjanin brzi recept za grickalice bez grižnje savjesti

Foto: Screenshot/@tatjana_sasica

Zdrava i hrskava grickalica gotova je za 20 minuta, a idealna je kao međuobrok ili grickalica uz omiljeni umak

17.10.2025.
8:18
Magazin.hr
Screenshot/@tatjana_sasica
Ako tražite zdrav, ukusan i bogat međuobrok koji će vas zasititi i napuniti vas energijom – ovaj proteinski snack je idealan izbor. Inspiraciju donosi @tatjana_sasica s Instagrama, koja je pripremila zanimljivu kombinaciju crvene leće i zobenih pahuljica. Ovaj recept ne zahtijeva puno vremena, a rezultat su hrskave i aromatične grickalice koje možete poslužiti same ili uz omiljeni umak. Savršene su kao međuobrok, užina za posao ili zdrava zamjena za klasične grickalice!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Sašica (@tatjana_sasica)

Recept za proteinski snack

Sastojci: 

  • 120 g crvene leće
  • 50 g zobenih pahuljica
  • 1 jaje
  • 1 žličica praška za pecivo
  • Začini po želji (sol, paprika, češnjak u prahu, origano…)

Priprema:

  1. Sve sastojke stavite u blender i izblendajte u glatku smjesu. (Leću bi bilo dobro namočiti 2 sata prije)
  2. Smjesu prebacite u vrećicu za ukrašavanje ili običnu vrećicu kojoj odrežete vrh.
  3. Na papir za pečenje istisnite male oblike po želji.
  4. Posipajte sezamom.
  5. Pecite u pećnici zagrijanoj na 180°C oko 15 minuta, dok ne postanu hrskave.
  6. Poslužite uz omiljeni umak i uživajte!

"Savršene su kao zdrava grickalica ili uz umak!", dodala je autorica recepta.

