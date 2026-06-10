Buknuo požar u proizvodnom pogonu kraj Zaboka! Vatrogasci na terenu

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Obavijest o požaru žurnim službama stigla je iza 16 sati
U proizvodnom pogonu tvrtke u Pustodolu Začretskom u srijedu poslijepodne izbio je požar.
Kako je izvijestila Policijska uprava krapinsko-zagorska, dojava Vatrogasnog operativnog centra zaprimljena je u 16.22 sata.
Na teren su upućene žurne službe, a gašenje požara je u tijeku.
Za sada nema informacija o uzroku izbijanja požara niti o eventualno ozlijeđenim osobama.
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