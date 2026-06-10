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OBJAVILA POLICIJA /

Buknuo požar u proizvodnom pogonu kraj Zaboka! Vatrogasci na terenu

Buknuo požar u proizvodnom pogonu kraj Zaboka! Vatrogasci na terenu
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Foto: Net.hr

Obavijest o požaru žurnim službama stigla je iza 16 sati

10.6.2026.
17:41
Katarina Dimitrijević Hrnjkaš
Net.hr
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U proizvodnom pogonu tvrtke u Pustodolu Začretskom u srijedu poslijepodne izbio je požar.

Kako je izvijestila Policijska uprava krapinsko-zagorska, dojava Vatrogasnog operativnog centra zaprimljena je u 16.22 sata.

Na teren su upućene žurne službe, a gašenje požara je u tijeku.

Za sada nema informacija o uzroku izbijanja požara niti o eventualno ozlijeđenim osobama. 

Uskoro više...

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