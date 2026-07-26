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Od petka mu se gubi svaki trag: Policija traži pomoć u potrazi za Danijelom Mataijom

Od petka mu se gubi svaki trag: Policija traži pomoć u potrazi za Danijelom Mataijom
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Foto: Nestali.hr

U trenutku nestanka na sebi je imao bijele tenisice, tamnoplave traperice i smeđi gornji dio trenirke

26.7.2026.
16:40
Jaga Komazec
Nestali.hr
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Policija traga za Danijelom Mataijom, koji se u petak, 24. srpnja, udaljio s adrese boravišta u Miličanima i otad mu se gubi svaki trag.

Mataija je rođen 1977. godine, visok je oko 180 centimetara, srednje je tjelesne građe, ima crnu kosu i smeđe oči.

U trenutku nestanka na sebi je imao bijele tenisice, tamnoplave traperice i smeđi gornji dio trenirke.

PU koprivničko-križevačka moli građane koji imaju bilo kakve informacije o nestalom muškarcu da se jave na broj 192 ili osobno dođu u najbližu policijsku postaju.

Pu Koprivničko-križevačkaNestala OsobaNestao Muškarac
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