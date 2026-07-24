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UŽAS KOD LUŽANA /

Otkriveni detalji tragedije na A3 u kojoj je poginulo dijete: Imalo je samo četiri godine...

Otkriveni detalji tragedije na A3 u kojoj je poginulo dijete: Imalo je samo četiri godine...
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Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Unatoč naporima medicinskih djelatnika koji su djetetu pružali pomoć na mjestu nesreće, četverogodišnjak je preminuo

24.7.2026.
22:12
Jaga Komazec
Emica Elvedji/PIXSELL
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Završen je očevid teške prometne nesreće koja se u petak oko 14.30 sati dogodila na autocesti A3 kod Lužana, a u kojoj je poginulo dijete, dok su tri osobe ozlijeđene.

Prema rezultatima očevida Županijskog državnog odvjetništva i policije, muškarac (45), državljanin Bosne i Hercegovine, vozio je automobil bosanskohercegovačkih registracija desnom prometnom trakom u smjeru istoka. 

Policija sumnja da nije držao potreban razmak od automobila srpskih registracija koji se kretao ispred njega, a kojim je upravljala žena (43).

U tom su se automobilu kao putnici nalazili muškarac (42) i dijete rođeno 2022. godine, švedski državljani.

Vozila završila na zaustavnoj traci

Prednji dio automobila kojim je upravljao muškarac (45) udario je u stražnji dio vozila ispred sebe. Oba automobila potom su odbačena, sletjela su s kolnika i udarila u zaštitnu ogradu, nakon čega su se zaustavila na zaustavnoj traci.

Muškarac (45) teško je ozlijeđen, dok su žena (43) i muškarac (42) lakše ozlijeđeni. Svi su prevezeni u bolnicu u Slavonskom Brodu, gdje su zadržani na daljnjem liječenju.

Unatoč naporima medicinskih djelatnika koji su djetetu pružali pomoć na mjestu nesreće, četverogodišnjak je preminuo. Tijelo je prevezeno u bolnicu, gdje će biti obavljena obdukcija.

Policija će protiv muškarca (45) podnijeti kaznenu prijavu Općinskom državnom odvjetništvu u Slavonskom Brodu zbog sumnje na izazivanje prometne nesreće u cestovnom prometu.

Prometna NesrećaLužaniAutocesta A3Slavonski BrodDrzavno OdvjetnistvoPreminulo Dijete
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