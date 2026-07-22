Procurili detalji optužnice: U štalama u Slavoniji radili gnjusne stvari sa životinjama

Na Općinskom sudu u Slavonskom Brodu uskoro bi trebalo početi suđenje trojici hrvatskih državljana koje se tereti za ubijanje ili mučenje životinja. Riječ je o muškarcima (71), (56) i (49), a optužnica ih povezuje s gnjusnim slučajem seksualnog zlostavljanja životinja na području Brodsko-posavske županije.

Prema optužnici, dvojica okrivljenika omogućavala su trećem da u njihovim kućama i štalama koristi životinje za spolne odnose. Dvojicu se tereti i da su i sami spolno iskorištavali životinje.

Istražitelji su, prema sudskim dokumentima, pronašli komunikaciju u kojoj se vidi kako su se osumnjičeni dogovarali i organizirali. U porukama, koje su u posjedu 24sata, spominju se životinje, novac i dolasci na farmu. Izdvojeni su dijelovi poruka poput: "Ima li animal akcije kod tebe", "Platim 500 kuna", "Kažem ti da sam bio kod vas desetak puta" i "Što ima kod tebe u štali".

Životinje pronađene istraumatizirane i ozlijeđene

U policijskoj prijavi navodi se da je riječ o najmanje dva psa labradora, hrvatskom ovčaru, jazavčaru, krmači, nerastu, teletu, kokoši i drugim životinjama.

"Životinjama su nanosili nepotrebnu bol i izlagali ih nepotrebnim patnjama", stoji u sudskim dokumentima.

Dio životinja prevezen je u sklonište, gdje je utvrđeno da imaju ozljede ušiju, nogu i spolovila. Navedeno je i da su bile izrazito istraumatizirane te nisu dopuštale da im se priđe.

Tijekom pretrage mobitela jednog od osumnjičenih istražitelji su pronašli razgovore s najmanje 15 osoba o spolnim odnosima sa životinjama. Među osumnjičenima je, prema 24sata, i bivši sudionik jednog reality showa, do kojeg su istražitelji došli analizom komunikacije.

Općinsko državno odvjetništvo u Slavonskom Brodu nedavno je sudu poslalo požurnicu zbog zakazivanja rasprave. Svi okrivljenici ranije su izašli iz istražnog zatvora jer više nije bilo uvjeta za njihovo zadržavanje, osim jednog koji je ostao u zatvoru zbog druge presude. On je, naime, nepravomoćno osuđen na šest godina i deset mjeseci zatvora zbog silovanja djeteta mlađeg od 15 godina.

Suđenje u ovom predmetu počelo je još prošle godine, ali je zastalo nakon uhićenja suca, Mirka Živića, koji je bio zadužen za slučaj. Predmet je potom dodijeljen novoj sutkinji, koja je sazvala novu raspravu.