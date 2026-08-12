Veterinarka upozorava: 'Ovi psi ne podnose glasne vlasnike'

Usklađivanje životnog stila vlasnika s temperamentom psa jedan je od ključnih veterinarskih savjeta. Dok neke pasmine uživaju u bučnoj dobrodošlici i entuzijazmu, drugima takva energija izaziva stres.

"Ljudi pretpostavljaju da svi psi vole glasne pohvale, no neke pasmine preferiraju miran glas, nježne dodire i predvidljivost", objašnjava veterinarka dr. Linda Simons. Glasno okruženje, ispunjeno vikom i iznenadnim zvukovima, izuzetno je stresno za mnoge pse, a pojedine pasmine na to su posebno osjetljive, piše Mirror.

Foto: Shutterstock

Nježni divovi koji žude za mirom

Neke od najvećih pasmina pasa ujedno su i najnježnije, a iza njihove impresivne pojave često se krije temperament koji zahtijeva mirno okruženje.

Njemačka doga, poznata kao "nježni div", privržena je vlasnicima i strpljiva s djecom, no negativno reagira na povišene tonove i napetost.

Slično njima, bernski planinski psi poznati su po svojoj mirnoj i blagoj naravi. Izvorno radni psi, danas su omiljeni obiteljski ljubimci zbog svoje staloženosti, a u bučnom domu postaju anksiozni i povučeni.

U ovu skupinu spada i irski vučji hrt, divovski pas tihe naravi te novofundlandski pas. Unatoč veličini, novofundlanderi su staloženi i preferiraju spore, umirujuće dodire umjesto visokih tonova i frenetičnih pozdrava. Zbog njihovog ležernog temperamenta, nagla vika izaziva uznemirenost, zbog čega se mogu povući u mirniji prostor.

Foto: Shutterstock

Mali rastom, ali osjetljivog duha

Iako se male pasmine često doživljavaju kao energične, mnoge od njih su vrlo osjetljive na buku. Kavalir King Charles španijel, primjerice, izrazito je usmjeren na ljude i osjetljiv na raspoloženje vlasnika. Povišeni tonovi i buka kod njih izazivaju strah i tjeskobu.

Slično je i sa Shih Tzuom, pasminom koja cijeni privrženost, ali ne i kaos. Njihovo idealno okruženje obilježeno je nježnošću i ne podnose nagle zvukove.

Bišoni i maltezeri, iako razigrani, također su vrlo privrženi i osjetljivi. Njihovo lajanje često je znak anksioznosti koju glasno okruženje samo pogoršava. Zahtijevaju nježnost i miran pristup kako bi se osjećali sigurno u prisutnosti vlasnika.

Foto: Shutterstock

Sportske pasmine

Neke od najinteligentnijih i najaktivnijih pasmina ujedno su i vrlo osjetljive na podražaje. Hrtovi, poput engleskog hrta (greyhound) i vižle (whippet), nježni su psi koji najbolje funkcioniraju u mirnim domovima. Cijene privrženost, no loše podnose kaotične situacije. Njihova osjetljiva priroda znači da ih naglo vikanje može preplaviti, zbog čega se mogu ukočiti, trznuti ili potražiti zaklon.

Border koli, koji slovi za jednu od najinteligentnijih pasmina, odlikuje se i visokom osjetljivošću. Potrebna mu je mentalna stimulacija, ali i mirno okruženje kako ne bi postao anksiozan.

Čak i moćni njemački ovčar, poznat kao hrabar radni pas, može biti sklon anksioznosti. Najbolje funkcionira uz jasnu rutinu, a buka i nepredvidljivost mogu ga uznemiriti.

Fiziološki i psihološki utjecaj buke

Psi imaju znatno osjetljiviji sluh od ljudi. Vikanje, glasna glazba ili svađe u kući podižu razinu kortizola, hormona stresa, što dugoročno vodi do ozbiljnih posljedica.

"Ovi psi nisu nepristojni. Jednostavno preferiraju mirne interakcije. Glasna pohvala ili kaos mogu učiniti da se osjećaju preplavljeno, a ne voljeno", objašnjava dr. Simons.

Kronični stres može rezultirati anksioznošću, strahom i problemima u ponašanju, poput destruktivnosti ili pretjeranog lajanja. Pas postaje plašljiv, skriva se i pokazuje znakove stresa poput drhtanja i dahtanja. Uz to, povišeni stres slabi imunološki sustav i može doprinijeti razvoju probavnih, kožnih i srčanih problema.

Prilikom odabira psa, ključno je realno procijeniti vlastite životne navike. Za dinamična i glasna kućanstva, odabir psa s otpornijim temperamentom predstavlja bolji izbor i za vlasnika i za ljubimca. S druge strane, osobama koje mogu pružiti miran i stabilan dom, jedna od navedenih osjetljivih pasmina može postati savršen i vrlo odan suputnik. Takvi psi uživaju u sporim, nježnim dodirima i tihom glasu koji im pruža prijeko potreban osjećaj sigurnosti.

POGLEDAJTE GALERIJU