Dara Bubamara uživa na Jadranu s mlađim dečkom: Pogledajte gdje su ih snimili na večeri

Srpska pjevačica Dara Bubamara (50), poznata po energičnim nastupima, ovog ljeta odmara na hrvatskoj obali. Trenutno boravi u Dubrovniku, no nije sama. Naime, srpski medijski portal HypeTV objavio je na svom Instagram profilu fotografiju pjevačice u društvu mlađeg muškarca, čime je ponovno potaknuta znatiželja javnosti o njezinu ljubavnom životu.

'Uhvaćeni' na večeri

Na fotografijama su pjevačica i njezin partner snimljeni tijekom opuštene večere u jednom od dubrovačkih restorana. Iako je fotografija snimljena izdaleka, prikazuje par za stolom prepunim hrane i pića, usred, kako se čini, intimnog razgovora.

Iako su dubrovačke fotografije svježe, veza Dare Bubamare s dvadesetak godina mlađim muškarcem već je mjesecima jedna od glavnih tema regionalnih medija. Pjevačica nikada nije skrivala da uživa u ljubavi s mlađim partnerom, ističući kako joj njegova energija u potpunosti odgovara.

Mediji su još krajem 2025. počeli izvještavati o romansi s muškarcem za kojeg se navodi da je menadžer jednog restorana u Dubaiju. Par je nedavno, u svibnju, proslavio njezin 50. rođendan putovanjem u Italiju, a ljetni odmor u Dubrovniku samo je nastavak njihove ljubavne priče koja privlači veliku pažnju.

Pjevačica iza sebe ima dva braka, a iz drugog braka s Milanom Kesićem ima sina.