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PROGOVORILA O SKANDALU /

Dara Bubamara za Net.hr: 'Čula sam da su momci dobili komplekse, a žene zauzele gard'

Dara Bubamara za Net.hr: 'Čula sam da su momci dobili komplekse, a žene zauzele gard'
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Foto: Antonio Ahel/ATA Images/PIXSELL

Dara Bubamara progovorila je o skandalu koji je danima punio naslovnice, a umjesto povlačenja odlučila ga je pretvoriti u vlastiti spektakl i novi marketinški uspjeh

12.7.2026.
11:59
Milena Dražić
Antonio Ahel/ATA Images/PIXSELL
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U vremenu kada jedan skandal nerijetko znači kraj karijere ili višemjesečno povlačenje iz javnosti, pjevačica Dara Bubamara (50)  pokazala je da postoji i drugačiji pristup. Umjesto obrane ili šutnje, priču koja je danima punila naslovnice pretvorila je u vlastiti spektakl i dokazala da ponekad najveća medijska kriza može postati i najbolji marketing. Ono što je mnogima izgledalo kao težak udarac, ona je pretvorila u novi hit. Naime, srpska pjevačica našla se u središtu pozornosti nakon što se pojavila snimka na kojoj navodno detaljno prepričava noć provedenu s muškarcem koji je od nje mlađi 20 godina. No, o svemu je odlučila javno progovoriti. 

S Darom smo pričali tik prije njezinog koncerta u Brodarici kraj Šibenika, u No Stress Night & Beach Baru.

''Ja sam žena koja je rođena kao veliki borac i ne dam na sebe. A na poslu sam okružena svakakvim ljudima, puno je to ljubomore, ja sam se odlučila boriti. Mene kada netko izdaja to okrenem u svoju korist. Prvenstveno zbog sebe.  A onda i da pokažem svim zlobnicima da će sve ići samo u moju korist'', rekla nam je Dara. 

Dara Bubamara za Net.hr: 'Čula sam da su momci dobili komplekse, a žene zauzele gard'
Foto: Antonio Ahel/AtaImages/PIXSELL

Iako je 2026. godina, sudeći po komentarima, na području Balkana još uvijek nije normalno da žene vole seks i da to otvoreno kažu. ''Žene ne smiju ništa, pogotovo kada su javne osobe, nije normalno ni da imaju mlađeg dečka'', priča nam Dara pa nastavlja: 

''Čega se glup stidi, pametan se ponosi. Ja se ne ponosim tim što je izašlo u javnost, to je moja poruka koja je intimna. Kad se to dogodilo, meni je bilo jako krivo, pogotovo izdaja tih ljudi. Ali, kad sam dobila podršku svog sina koji mi je rekao, pa dobro što si radila što drugi nisu, promijenila sam razmišljanje'', rekla nam je.

Dara Bubamara za Net.hr: 'Čula sam da su momci dobili komplekse, a žene zauzele gard'
Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL

Kaže da joj je drago što je ta poruka mnogima bila zabavna. Ističe da ju je prvotno poslala prijatelju te priznaje da je pritom možda malo i pretjerivala kako bi ga nasmijala. Umjesto da je ta situacija, kako kaže, potpuno "uništi", dogodilo se upravo suprotno. U međuvremenu se čula sa svojim kompozitorom, a iz cijele priče nastala je pjesma "Kome da se pravdam".

Dara Bubamara za Net.hr: 'Čula sam da su momci dobili komplekse, a žene zauzele gard'
Foto: Antonio Ahel/AtaImages/PIXSELL

Na pitanje, je li sada postavila pravilo - da žene ne pristaju na ništa manje nego od 4 do pola 7, Dara odgovara kako tu nema pravila - od koliko sati i kako da se ljudi vole. Uz smijeh priča i kako je čula da su mnogi momci dobili komplekse, a djevojke zauzele gard – neka mi nitko ne prilazi tko ne može od od pol 4 do 7. Zaključuje kako joj je iznimno drago što je bila tako hrabra i od situacije kojom je trebala biti ismijana, zapravo se izborila za sebe, ali i za ženska prava.

Dara BubamaraKoncertSkandal
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