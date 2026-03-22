Pijani mladić (18) vozio bez vozačke pa sletio s ceste: Prevezli ga u bolnicu s teškim ozljedama

Rano jutros, nešto prije 3:30 sati, dogodila se teška prometna nesreća na cesti između Koprivnice i Đelekovca, u kojoj je nastradao 18-godišnji mladić.

Mladić je vozio automobil koprivničkih registarskih, iako nema položen vozački ispit, izvijestila je PU koprivničko-križevačka.

Do nesreće je došlo kada je, zbog neprilagođene brzine, mladić izgubio nadzor nad vozilom i sletio s ceste u odvodni kanal.

Vozio pijan

U silovitom izlijetanju mladić je zadobio teške tjelesne ozljede te je hitno prebačen u Opću bolnicu Koprivnica.

Policija je alkotestiranjem utvrdila da je mladić bio pod znatnim utjecajem alkohola. U krvi mu je izmjereno čak 1,39 promila.

Osim alkotestiranja, u bolnici mu je izvađena krv i izuzet urin kako bi se utvrdilo je li u trenutku nesreće bio i pod utjecajem opojnih sredstava.

U tijeku je kriminalističko istraživanje kojim će se utvrditi sve okolnosti nesreće.

POGLEDAJTE VIDEO: Strašni prizori ispred Avenue Malla u Zagrebu: Auto završio na tračnicama