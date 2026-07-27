Osuđen sin Anđe Marić: ‘Imam bolesnu majku, želim joj pomagati. Kriv sam, žao mi je'

Dvadesetdvogodišnji G. D., sin pjevačice i motivatorice Anđe Marić (49), na Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu nepravomoćno je osuđen zbog događaja koji su se u prosincu 2025. odigrali na zagrebačkom Rudešu.

Teretilo ga se za četiri kaznena djela - razbojništvo, oštećenje tuđe stvari te dva slučaja nasilničkog ponašanja. Iako je u početku odbacivao krivnju, tijekom postupka priznao je djela za koja ga se tereti, doznaje Jutarnji list.

Sud mu je izrekao djelomično uvjetnu kaznu zatvora u trajanju od dvije godine i osam mjeseci. Osam mjeseci kazne mora odslužiti, dok se preostale dvije godine neće izvršiti ako u roku od pet godina ne počini novo kazneno djelo.

Budući da se u istražnom zatvoru nalazio od 7. prosinca prošle godine do 2. srpnja ove godine, u slučaju pravomoćnosti presude iza rešetaka bi trebao provesti još manje od mjesec dana.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Izrečeno mu je i obvezno liječenje

Uz zatvorsku kaznu, određena mu je sigurnosna mjera obveznog liječenja od ovisnosti o alkoholu uz nadzor probacijskog ureda. Mjera može trajati najdulje tri godine.

Također mora varaždinskoj tvrtki nadoknaditi 600 eura štete, dok ga je sud oslobodio plaćanja troškova postupka i branitelja dodijeljenog po službenoj dužnosti.

G. D. je pred sudom izrazio žaljenje zbog svojih postupaka.

„Kriv sam, žao mi je i kajem se. Imam bolesnu majku i želim joj pomagati. Isto tako bih želio nastaviti voditi normalan život i zaposliti se“, rekao je.

Pri određivanju kazne sud je kao olakotne okolnosti uzeo u obzir priznanje, kajanje, samokritičnost i ponašanje tijekom postupka. Psihijatrijskim vještačenjem utvrđeno je i da je u trenutku počinjenja djela bio smanjeno ubrojiv.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Napadnuti dostavljači

Prema optužbi, dva incidenta dogodila su se u razmaku od približno 20 minuta na području Rudeša. Žrtve su bili strani državljani koji su radili kao dostavljači za tvrtke povezane s platformom Glovo.

Jedan od napadnutih muškaraca ispričao je da mu je osumnjičeni prišao ispred restorana, udario mu glavom o zid i uzeo električni bicikl. Nakon što ga je dostavljač pokušao sustići, mladić ga je, prema njegovu iskazu, ponovno fizički napao i uzeo mu 200 eura. U sukob se potom uključio još jedan dostavljač, koji je također bio napadnut.

G. D. je tijekom ranijeg ispitivanja tvrdio da mu nisu smetali strani radnici, već brzina kojom su dostavljači vozili. Rekao je i da je bio pod utjecajem alkohola, da je reagirao pretjerano agresivno te da ima problem s njegovom svakodnevnom konzumacijom.

Prema informacijama kojima raspolaže tužiteljstvo, prije ovog slučaja nije bio kazneno osuđivan, ali je u prekršajnoj evidenciji imao nekoliko ranijih postupaka povezanih s napadima na strane državljane.

Anđa Marić i nakon uhićenja sina, kao i nakon izricanja presude, o svemu se oglašavala emotivnim porukama na društvenim mrežama, ne skrivajući koliko ju je situacija pogodila.