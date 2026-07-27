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Više od sedam milijuna lajkova: Objava Yamalove djevojke nakon finala postala je viralna

Više od sedam milijuna lajkova: Objava Yamalove djevojke nakon finala postala je viralna
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Foto: -/INSTAR Images/Profimedia

Fotografija je brzo privukla pažnju, a sam Yamal je u komentaru poručio: 'Volim te, ljubavi moja'

27.7.2026.
10:43
Hot.hr
-/INSTAR Images/Profimedia
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Nakon što je Španjolska u finalu Svjetskog prvenstva 2026. svladala Argentinu i time se popela na krov nogometnog svijeta, slavlje se s terena stadiona MetLife 'prebacilo' na društvene mreže. U moru čestitki i euforičnih objava, jedna se posebno istaknula. Riječ je o objavi Inés Garcíje Santos (21), djevojke španjolskog nogometnog heroja Laminea Yamala (19), koja je s milijunima pratitelja podijelila trenutak nakon velike pobjede. 

"Uspio si. Čestitam, ljubavi moja, svjetski si prvak", napisala je Inés na španjolskom jeziku uz fotografiju koja sažima vrtlog emocija nakon finala. Na fotografiji pozira na pobjedničkom postolju stadiona MetLife u New Jerseyju, s osmijehom držeći najprestižniji nogometni trofej. Iza nje, okružen zlatnim konfetima, grli je devetnaestogodišnji Yamal, jedan od ključnih igrača španjolske reprezentacije. 

Fotografija je brzo privukla pažnju, a sam Yamal je u komentaru poručio: "Volim te, ljubavi moja". Objavu je u samo nekoliko sati lajkalo više od sedam milijuna fanova. 

Influencerica kao najveća podrška

Inés García Santos je influencerica iz Seville i sama je, i prije veze s Yamalom, gradila karijeru na društvenim mrežama, fokusirajući se na modu i ljepotu. Ipak, njezina je popularnost doživjela strelovit rast nakon što je njihova veza postala javna u svibnju 2026. godine, čime je, prema pisanju medija, preko noći stekla status jedne od najvećih španjolskih influencerica. 

YamalSvjetsko Nogometno Prvenstvo 2026.Djevojka
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