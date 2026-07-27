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NOĆNA AKCIJA /

Bura turista odnijela sve do Paga: HGSS ga satima tražio na nepristupačnoj obali

Bura turista odnijela sve do Paga: HGSS ga satima tražio na nepristupačnoj obali
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Foto: HGSS

Ako se osoba nađe u sličnoj situaciji, savjetuje se da ostane na dasci i nazove 112

27.7.2026.
10:53
Jaga Komazec
HGSS
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Sedam članova HGSS Stanice Gospić sudjelovalo je u noćnoj akciji spašavanja stranog državljanina kojeg je bura na SUP dasci odnijela iz Karlobaga preko Velebitskog kanala sve do otoka Paga.

Spašavatelji su u akciju krenuli u četvrtak u 22 sata. Muškarac se nalazio na nepristupačnoj obali u Uvali Galiot, a njegovo je pronalaženje znatno olakšalo to što je kod sebe imao mobitel i uspio poslati svoju lokaciju.

Bura turista odnijela sve do Paga: HGSS ga satima tražio na nepristupačnoj obali
Foto: HGSS

Osoba nije bila ozlijeđena, a akcija je završila u pet sati ujutro, kada su se spašavatelji vratili u bazu.

Bura može brzo odnijeti od obale

Iz HGSS-a upozoravaju da se uvjeti na Velebitskom kanalu mogu promijeniti u vrlo kratkom vremenu te da bura SUP, kajak ili manje plovilo može brzo odnijeti daleko od obale.

Prije izlaska na more potrebno je provjeriti vremensku prognozu i službena upozorenja, procijeniti vlastite sposobnosti te obavijestiti nekoga o planiranoj ruti i vremenu povratka. Preporučuje se ponijeti napunjen mobitel u vodonepropusnoj torbici.

Ako se osoba nađe u sličnoj situaciji, savjetuje se da ostane na dasci i nazove 112.

"Bura možda zna put do Paga, ali ne jamči povratak natrag", zaključuju iz HGSS-a.

HgssSpašavanjeBuraPagSup Daska
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