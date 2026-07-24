Pronađeno tijelo u moru, oglasila se policija

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Bit će obavljena obdukcija radi utvrđivanja točnog uzroka smrti te identifikacije preminule žene
U moru kod otoka Kaprija u četvrtak poslijepodne pronađeno je tijelo zasad nepoznate žene, izvijestila je šibensko-kninska policija.
Prema policijskom izvješću, dojavu o pronalasku tijela policija je zaprimila oko 13 sati od građanina. Na mjestu događaja proveden je očevid, a mrtvozornik je utvrdio da na tijelu nema vidljivih tragova nasilja.
Po nalogu zamjenice Županijskog državnog odvjetništva tijelo je prevezeno u Opću bolnicu Šibenik, gdje će biti obavljena obdukcija radi utvrđivanja točnog uzroka smrti te identifikacije preminule žene.
Policija nastavlja s utvrđivanjem svih okolnosti ovog događaja.