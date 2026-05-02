U rijeci Mrežnici kod Generalskog stola pronađeno tijelo

Policajci su u petak ujutro u rijeci Mrežnici na području općine Generalski Stol uočili mrtvo tijelo nepoznate osobe koje su izvukli na obalu nakon čega je proveden očevid, priopćila je u subotu Policijska uprava karlovačka.

Na mjestu događaja proveden je očevid kako bi se utvrdile okolnosti ovog događaja.

Kako bi se utvrdile okolnosti događaja slijedi daljnje kriminalističko istraživanje te obdukcija radi utvrđivanja točnog uzroka smrti i identiteta osobe, stoji u objavi karlovačke policije.

Više informacija bit će poznato nakon dovršetka istrage. Za sada se može samo nagađati je li se utopio neki od migranata kojima ovim dijelom Karlovačke županije već nekoliko godina imaju rutu prema zapadu, piše KAportal.

