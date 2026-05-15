FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
KRUPNA RIBA /

Podignuta optužnica protiv Ukrajinca koji je uhvaćen na carini s 500.000 eura gotovine

Podignuta optužnica protiv Ukrajinca koji je uhvaćen na carini s 500.000 eura gotovine
×
Foto: Ivica Galovic/PIXSELL, ilustracija

Općinsko državno odvjetništvo u Dubrovniku je, nakon provedene istrage, pred dubrovačkim Općinskim sudom podignulo optužnicu protiv 24-godišnjeg državljanina Ukrajine koji je u svojem automobilu prevozio skrivenih 500.000 eura

15.5.2026.
17:48
Hina
Ivica Galovic/PIXSELL, ilustracija
VOYO logo
VOYO logo

Općinsko državno odvjetništvo u Dubrovniku je, nakon provedene istrage, pred dubrovačkim Općinskim sudom podignulo optužnicu protiv 24-godišnjeg državljanina Ukrajine koji je u svojem automobilu prevozio skrivenih 500.000 eura.

Kako je izvijestilo tužiteljstvo, 24-godišnji ukrajinski državljanin tereti se za pranje novca.

Optužnica, 24-godišnjaka tereti da 13. veljače ove godine, na graničnom prijelazu Marasovići, nije podnio prijavu carinskoj kontroli da prenosi 500.000 eura, koje je skrivao u automobilu.

Pao na carini

Tužiteljstvo ističe da ukrajinski državljanin nije uspio u prijenosu novca jer su ga u tom spriječili carinski službenici koji su mu oduzeli novac.

Dodaju i da je Općinski sud u Dubrovniku, na prijedlog tužiteljstva, produljio istražni zatvor protiv okrivljenika zbog opasnosti od bijega i ponavljanja kaznenog djela.

CarinaDorhUkrajinac
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike