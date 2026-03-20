Osam najboljih u borbi za europski trofej: Tko će po trofej u Leipzigu?

Poznata je završna osmica UEFA Konferencijske lige za sezonu 2025./26., kao i raspored do finala.
Šahtar Donjeck – AZ Alkmaar
Crystal Palace – Fiorentina
Rayo Vallecano – AEK Atena
Mainz – Strasbourg
Četvrtfinala se igraju 9. i 16. travnja, polufinala 30. travnja i 7. svibnja, dok je finale zakazano za 27. svibnja 2026. u Leipzigu.
Naslov brani Chelsea, koji je prošle sezone u finalu pobijedio Real Betis 4:1. Natjecanje sada ulazi u završnu, najuzbudljiviju fazu.
