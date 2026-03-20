RIJEKA NIJE USPJELA /

Osam najboljih u borbi za europski trofej: Tko će po trofej u Leipzigu?

Osam najboljih u borbi za europski trofej: Tko će po trofej u Leipzigu?
Naslov brani Chelsea, koji je prošle sezone u finalu pobijedio Real Betis 4:1

20.3.2026.
7:32
Sportski.net
Poznata je završna osmica UEFA Konferencijske lige za sezonu 2025./26., kao i raspored do finala.

Četvrtfinalni parovi

Šahtar Donjeck – AZ Alkmaar

Crystal Palace – Fiorentina

Rayo Vallecano – AEK Atena

Mainz – Strasbourg

Četvrtfinala se igraju 9. i 16. travnja, polufinala 30. travnja i 7. svibnja, dok je finale zakazano za 27. svibnja 2026. u Leipzigu.

Naslov brani Chelsea, koji je prošle sezone u finalu pobijedio Real Betis 4:1. Natjecanje sada ulazi u završnu, najuzbudljiviju fazu.

Konferencijska LigaRijekaLeipzig
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima.
