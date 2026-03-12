Američki vojni zrakoplov pao nakon incidenta iznad Iraka - spašavanje u tijeku

Američka vojska izjavila je da je zrakoplov za dopunjavanje gorivom izgubljen u "prijateljskom zračnom prostoru" tijekom operacije Epski gnjev, piše Express.co.uk.

"Američko središnje zapovjedništvo svjesno je gubitka američkog zrakoplova za dopunjavanje gorivom KC-135. Incident se dogodio u prijateljskom zračnom prostoru tijekom operacije Epski gnjev, a spasilačke akcije su u tijeku. U incidentu su sudjelovala dva zrakoplova. Jedan od zrakoplova srušio se u zapadnom Iraku, a drugi je sigurno sletio."

"Ovo nije bilo uzrokovano neprijateljskom ili prijateljskom vatrom. Više informacija bit će dostupno kako se situacija bude razvijala. Molimo za daljnje strpljenje kako bismo prikupili dodatne detalje i pružili pojašnjenje obiteljima pripadnika vojske."

POGLEDAJTE VIDEO: Brutalnost iranskog režima ledi krv u žilama! Iranac u Zagrebu: 'Ako itko preživi, dokrajčit će ih na ulici'