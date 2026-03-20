Game Changer Švicarska otvorio važne teme o zdravlju i dugovječnosti: Što nas čeka u budućnosti?

Game Changer osvojio je švicarsko tržište premijernom konferencijom koja je održana 13. ožujka u Zürichu.

Bio je to prvi put da se neka Game Changer konferencija bavila temama dugovječnosti, wellness inovacija i MedTecha, a u jednom danu izmijenilo se 30 vrhunskih govornika i više od 200 sudionika, što je bio trijumfalan uspjeh.

Jednodnevni dinamični paneli i Bold Talkovi odvijali su se na dvije pozornice u samom centru grada – u Zentrumu Glockenhof. Ova povijesno važna i jedna od najpoznatijih građevina u Zürichu danas je središte kulture, učenja i suradnje, što je bila savršena kulisa za ovu konferenciju. U nastavku donosimo o čemu se pričalo.

POZORNICA 1 - BIOHACKING & LONGEVITY HUB

Glavna dvorana na Game Changer Switzerland donijela je cjelodnevno dubinsko istraživanje budućnosti dugovječnosti, zdravlja, financija i hospitality sektora. Program je započeo istraživanjem granica dugovječnosti, pokazujući kako su znanost, tehnologija i wellness inovacije ne samo produživale ljudski životni vijek, već i temeljno transformirale iskustvo boravka i gostoprimstva. Od wellness resorta fokusiranih na dugovječnost do personalizacije temeljene na podacima, hospitality je evoluirao u aktivnu platformu za dugoročno zdravlje. Kroz niz Bold Talk sesija fokus se pomaknuo na rušenje ustaljenih paradigmi starenja i ljudske izvedbe. Napredni biohacking alati, neuroznanost, kognitivne tehnologije i uloga umjetne inteligencije u pomicanju medicine iz reaktivnog prema istinski preventivnom modelu došli su u središte pažnje.

Ključni dio programa istaknuo je presjek FinTecha i zdravstva, gdje su se osiguranje, mirovinsko planiranje i wellness turizam preoblikovali kroz digitalne financije, fleksibilne zdravstvene usluge i nove modele personalizacije. Hospitality je sve više postajao ulazna točka u preventivnu skrb i optimizaciju životnog stila.

Poslijepodnevni dio donio je uvide u preventivnu medicinu pokretanu umjetnom inteligencijom, tehnologije koje su povezivale mentalno zdravlje i nosive uređaje te startupe koji su aktivno oblikovali budućnost wellbeing industrije.

Završne sesije fokusirale su se na ekonomiju dugovječnosti, gdje luksuz više nije bio definiran samo dokolicom, već oporavkom, prevencijom i dugoročnom optimizacijom zdravlja. Investitori i globalni hotelski brendovi istraživali su arhitekturu integriranu sa zdravljem, biohacking apartmane i ekosustave medicinskog turizma kao sljedeću evoluciju hospitality sektora.

POZORNICA 2 - FUTURE MEDTECH STAGE

Druga pozornica na Game Changer Switzerland stavila je reflektor na tehnologije koje su redefinirale način na koji razumijemo i upravljamo zdravljem – kroz korporativna okruženja, obrazovne sustave, hospitality sektor i gradove. Program je započeo snažnim fokusom na wellbeing tehnologije integrirane u svakodnevne sustave. Od korporativnih i obrazovnih okruženja do hotela i co-living prostora, digitalni wellness više nije bio dodatak – postao je temeljna usluga koja je oblikovala produktivnost, oporavak i dugoročno zdravlje.

Serija Bold Talk sesija ušla je dublje u transformaciju samog zdravstva. Od pomaka s terapije na “techrapy”, gdje su digitalna terapeutika i imerzivne platforme za oporavak mijenjale mentalnu i fizičku rehabilitaciju, do senzorske MedTech tehnologije u kojoj su nosivi uređaji, dijagnostika i praćenje zdravlja u stvarnom vremenu omogućavali kontinuiranu, podatkovno vođenu skrb.

Program se zatim proširio na sustavnu perspektivu kroz ESG u HealthTechu i urbanom razvoju. Ovaj segment istraživao je kako su se održivost, upravljanje i društvena odgovornost ugrađivali u zdravstvene inovacije – te kako su se gradovi, hospitality i nekretninski sektor iznova osmišljavali kroz prizmu životnog vijeka, dugovječnosti i zdravijeg urbanog života.

Kako je dan odmicao, fokus je prelazio na personaliziranu i preventivnu medicinu. Predavanja o hormonalnoj budućnosti istraživala su optimizaciju temeljenu na podacima, uz novi naglasak na muško zdravlje i dugovječnost. Sesije o digitalnom zdravlju crijeva otkrivale su kako su znanost o mikrobiomu i tehnologija oblikovale personaliziranu prehranu i wellbeing strategije.

Pristupačnost je došla u središte rasprave kroz inkluzivne MedTech inovacije, s naglaskom na tehnologije koje su mogle skalirati javnozdravstvena rješenja i donijeti digitalna zdravstvena iskustva u svakodnevna okruženja – uključujući hotele kao nove platforme dostupne skrbi.

Završni Bold Talk preoblikovao je jedno od ključnih pitanja budućnosti: zdravstveni podaci kao valuta. Blockchain, privatnost i nove ekonomije zdravstvenih podataka ukazali su na svijet u kojem su osobne zdravstvene informacije postale strateška imovina – zahtijevajući nove modele povjerenja, vlasništva i vrijednosti.

POGLEDAJTE VIDEO:Digitalna transformacija događa se brže nego što to propisi mogu pratiti