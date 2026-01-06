Gvardiol i Kovačić upitni za SP: Dalić komentirao lošu situaciju pet mjeseci prije prvenstva

Joško Gvardiol zadobio je tešku ozljedu u nedjeljnom ogledu svog Manchester Cityja protiv Chelseaja, u 20. kolu Premier lige. Taj dvoboj završio je rezultatom 1-1.

Gvardiol slomio tibiju na desnoj nozi

Gvardiol je početkom drugog dijela, nakon jednog starta na sredini terena, ostao ležati na travnjaku s bolnom grimasom na licu, a nakon dodatnih liječničkih pretraga potvrđene su loše vijesti. Hrvatski branič slomio je tibiju na desnoj nozi...

Oporavak od takve ozljede može potrajati i do šest mjeseci, zbog čega je njegov nastup na Svjetskom prvenstvu sada pod velikim upitnikom. To bi bio veliki udarac za hrvatsku reprezentaciju. Joško Gvardiol od 2021. godine ima status nezamjenjivog člana "Vatrenih", smatra se jednim od najboljih braniča na svijetu i igračem koji bi u budućnosti trebao preuzeti vodeću ulogu u reprezentaciji.

Kovačić muku muči s Ahilovom tetivom

Uz to, Mateo Kovačić već je dulje izvan terena zbog ozljede i njegov nastup na Svjetskom prvenstvu također je pod znakom pitanja.

Kovačić je u studenome prošle godine podvrgnut operaciji Ahilove tetive. Oporavak je procijenjen na oko četiri mjeseca pa se njegov povratak treninzima očekuje tijekom travnja. Ipak, ostaje otvoreno pitanje koliko će mu trebati da uhvati punu natjecateljsku formu i kako će tijelo reagirati nakon gotovo godinu dana izbivanja s terena zbog ozljeda. Naime, Kovačić je već u lipnju bio operirao petu, vratio se u listopadu, ali je ubrzo ponovno doživio istu ozljedu. Sve to dodatno komplicira situaciju u hrvatskom taboru, nešto više od pet mjeseci uoči početka SP-a u SAD-u, Kanadi i Meksiku.

Dalić: 'Nadam se da će Joško i Mateo biti s nama na SP-u'

Branič Hrvatske u kontaktu je s izbornikom Zlatkom Dalićem, a liječnička služba hrvatske nogometne reprezentacije u kontaktu je s liječnicima Manchester Cityja.

"Razgovarao sam s Joškom i izrazio mu punu podršku, uz želju da mu operacija prođe uspješno. Naravno da nam je izuzetno žao zbog njegove ozljede, a kada tome dodamo i ozljedu Matea Kovačića, trenutačno smo bez dvojice igrača koji bi nedostajali i najvećim svjetskim momčadima. Nadam se da će Joško i Mateo biti s nama na Svjetskom prvenstvu", poručio je izbornik Dalić, prenosi službeno web izdanje HNS-a.

Gvardiol je ove sezone u elitnom razredu engleskog nogometa odigrao 16 utakmica, uz dva pogotka i dvije asistencije.

