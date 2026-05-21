Užas u Srbiji: U bačvi pronašli tijelo muškarca - je li to čovjek kojeg traže danima?

Na području općine Inđija u Srbiji u bačvi je pronađeno tijelo za koje se sumnja da pripada Aleksandru Nešoviću za kojim se tragalo.

Bačvu su iskopali u prisutnosti javnih tužitelja Višeg javnog tužiteljstva u Beogradu, policije i forenzičara, objavio je Kurir.

Po nalogu Višeg javnog tužiteljstva u Beogradu tijelo će biti poslano na obdukciju u Institut za sudsku medicinu u Beogradu, kao i na DNK vještačenje.

Aleksandar Nešović ubijen je 12. svibnja u restoranu na Senjaku, a od 13. svibnja traje potraga za njegovim tijelom.

Više javno tužiteljstvo u Beogradu priopćilo je da je tijekom dosadašnje istrage, koja se vodi protiv 10 osoba zbog postojanja osnovane sumnje da su počinile različita kaznena djela povezana s teškim ubojstvom Aleksandar Nešovića. Do sad su oduzeli 24 mobitela, jedna fitness narukvica, dva laptopa, jedno stolno računalo, dva receivera, tri hard diska i 10 vozila radi prikupljanja materijalnih dokaza. Također izdan je čitav niz naloga za utvrđivanje prisutnosti barutnih čestica, od čega se 10 odnosi na vozila, jedan na utvrđivanje prisutnosti barutnih čestica kod dvije osobe, a jedan na mjesto počinjenja kaznenog djela – salu restorana "27", navodi se u priopćenju tužiteljstva.

Doneseno je i 13 naloga za DNK vještačenja, od kojih se 10 odnosi na tragove u vozilima, jedan na tragove na mobitelu, jedan na sadržaj ispod noktiju četiri osobe, a jedan na tragove i predmete pronađene u restoranu "27".

Dva naloga izdana su radi izrade DNK profila, od kojih se jedan odnosi na sve predmete pronađene tijekom očevida u restoranu "27", a drugi na izradu DNK profila oštećenog A.N. - navodi se.

Prijavili nestanak 13. svibnja

Nestanak Aleksandra Nešovića prijavljen je 13. svibnja 2026. godine, a prema prikupljenim dokazima proizlazi da je ubijen na podmukao način prethodne večeri.

Kurir doznaje da je njegova supruga, koja je prijavila njegov nestanak, izjavila je da je Nešović kobnog dana na sebi imao donje rublje jednog poznatog brenda.

Prema istim saznanjima, na tijelu koje je danas pronađeno u bačvi pronađene su bokserice istog tog brenda, što je uneseno u službenu dokumentaciju i predmet je daljnjih provjera i vještačenja.

Kako Kurir doznaje, na tijelu se nalaze tragovi paleži.

Sumnja se da su palili tijelo, ali im najvjerojatnije nije uspjelo da ga u potpunosti unište, budući da je izgorio samo dio tijela.