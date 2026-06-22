Uznemirujuća snimka likvidacije: Ubijen 'Prika' kojeg su ranije uhitili u Zagrebu

Darko Vesković (44), poznat pod nadimkom "Prika", ubijen je u ponedjeljak oko 16.00 sati u jednom ugostiteljskom objektu u beogradskom naselju Kumodraž, javljaju srbijanski mediji.

Na snimci likvidacije, do koje je došla redakcija portala Telegraf.rs., vidi se da Vesković ustaje kako bi se pozdravio s muškarcem koji je ušetao u objekt.

Pružio mu je ruku, a kada se okrenuo i počeo vraćati prema stolu, napadač je izvukao pištolj i s otprilike pola metra ispalio mu metak u glavu. Zatim je nekoliko puta zapucao na Veskovićevog prijatelja (49) koji je sjedio za stolom i teško ga ranio. Napadač je potom pobjegao s mjesta zločina.

Snimku možete pogledati ovdje, ali upozoravamo da je uznemirujuća.

Policija je pokrenula akciju "Vihor", koja se aktivira nakon teških kaznenih djela. Navodi se kako tragaju za krupnim muškarcem koji je nosio crnu majicu, a na glavi je imao šiltericu.

Tko je bio Vesković?

Vesković je bio poznat u kriminalnom miljeu, a sudilo mu se za ubojstvo Blaža Đurovića, koji je u ožujku 2018. godine likvidiran ispred obiteljske kuće. Policija je za ubojstvo osumnjičila njega i Nemanju Ivanova. Vesković je tada bio nedostupan organima istrage, pa je za njim bila raspisana Interpolova tjeralica. Uhićen je početkom travnja te godine i to na ulici u Zagrebu, dok je Ivanov pak "pao" neposredno prije.

Mediji su također isticali da je "Prika" bio blizak takozvanom škaljarskom klanu te da je bio blizak suradnik Luke Bojovića i Filipa Koraća, ljudima iz kriminalnog podzemlja u Srbiji.