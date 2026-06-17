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Je li Hrvatska oštećena? Pogledajte gdje je noga Livakovića u trenutku udarca Kanea

Je li Hrvatska oštećena? Pogledajte gdje je noga Livakovića u trenutku udarca Kanea
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Foto: MICHAEL STEELE/Getty images/Profimedia

Livaković je obranio Kaneu, ali je sudac na intervenciju VAR-a rekao da je prerano napustio i ponovio penal

17.6.2026.
22:25
Sportski.net
MICHAEL STEELE/Getty images/Profimedia
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Hrvatska reprezentacija otvorila je Svjetsko prvenstvo utakmicom prvog kola Skupine L protiv Engleske. 

Veliku raspravu izazvala je situacija kada je u devetoj minuti nakon jednog neopreznog izbijanja lopte Luka Modrić skrivio penal. 

Dominik Livaković obranio je Harryju Kaneu, ali je sudac Turpin na intervenciju svojih sunarodnjaka iz VAR sobe rekao kako je Livaković prerano napustio crtu te je ponovio penal. 

Kane je iz drugog puta bio precizan, ali screenshot snimke pokazuje kako je noga Dominika Livakovića dirala crtu u trenutku upućivanja udarca. Navijači se s razlogom pitaju je li Hrvatska oštećena. 

Situaciju pogledajte OVDJE

Sp 2026.Svjetsko Prvenstvo 2026.Dominik LivakovićPenalObrana
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