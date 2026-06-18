Sve pucalo od nervoze: Stanišić 'zagrmio' na suigrače, Tuchel ušao u raspravu sa svojim

U našoj utakmici Svjetskog prvenstva emocije su potpuno preuzele teren. Hrvatska je dvaput uspijevala vraćati rezultat, no Engleska je svaki put pronalazila odgovor, a u nastavku susreta dodatno je preuzela kontrolu i stigla do nove prednosti.

Na travnjaku se od početka osjeća velika napetost, dueli su čvrsti i reakcije su burne. Vidljivo je i nezadovoljstvo u redovima jedne i druge momčadi, što dodatno podiže intenzitet dvoboja.

Jedna od situacija iz prvog dijela posebno se izdvojila, kada je Josip Stanišić gestikulirao prema suigračima Petru Musi i Luki Vuškoviću nakon što je Harry Kane ostao nečuvan u akciji u kojoj je postigao svoj drugi pogodak na utakmici.

Engleska je rano stigla do vodstva u 12. minuti, kada je Kane iskoristio drugi pokušaj nakon što mu je Dominik Livaković prvo obranio udarac. Hrvatska se nakon početnog pritiska stabilizirala i vratila u igru, a u 36. minuti Martin Baturina preciznim udarcem nakon asistencije Petra Sučića poravnava rezultat.

Međutim, nastavak donosi novi preokret u korist Engleske.Utakmica je završila 4:2, nakon što su u drugom dijelu zabijali Jude Bellingham i Marcus Rashford.

U međuvremenu, britanski mediji pišu o napetoj situaciji unutar engleskog stožera. Kako navodi The Sun, izbornik Thomas Tuchel imao je žustru raspravu s vratarom Jordanom Pickfordom tijekom utakmice u Dallasu, i to dok je Engleska vodila 1:0.

Prema navodima FOX-ovog novinara, nesuglasice su nastale zbog uputa o igri iz zadnje linije. Tuchel je navodno tražio da Pickford lopte distribuira prema desnoj strani, no vratar je u jednoj situaciji, pod pritiskom i izvan ravnoteže, odigrao u suprotnom smjeru.

“Tuchel je odmah reagirao uz aut-liniju i poručio mu: ‘Ne tako, igraj na desnog braniča, ne na tu stranu.’ Pickford mu je uzvratio, ali izbornik nije bio zadovoljan i jasno mu je poručio da slijedi upute”, prenosi FOX-ov reporter.