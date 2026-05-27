Talijani i Španjolci se raspisali o Modriću: 'Donio je odluku i uskoro će ju objaviti'

Talijani i Španjolci bave se budućnošću Luke Modrića, a najnovije informacije govore kako je Modrić vrlo blizu toga da objavi svoj odlazak u mirovinu po završetku Svjetskog prvenstva 2026.

Talijanski insajder Nicolo Schira objavio je tu informaciju u noći s utorka na srijedu. Njegova objava na X-u glasi: "Luka Modrić namjerava objaviti svoje povlačenje iz nogometa nakon Svjetskog prvenstva". Modrićeva najveća želja bila je odigrati još jednu sezonu s Milanom u Ligi prvaka, ali Milan nije izborio elitno nogometno natjecanje pa je sada Modrić bliže mirovini nakon SP-a.

Luka #Modric is oriented to announce his retirement from football as player after the World Cup. #transfers 🇭🇷 — Nicolò Schira (@NicoSchira) May 26, 2026

Isto piše i španjolski Diario AS. "Veznjak navodno želi stići potpuno usredotočen na SP, što znači da bi uskoro mogla biti objavljena službena objava oproštaja", piše španjolski izvor.

Neki su talijanski izvori spominjali i da će Modrić vrlo brzo dobiti neku funkciju u strukturi Real Madrida. Što će biti od svega vjerojatno ćemo saznati nakon Svjetskog prvenstva koje je sada glavni fokus Luke Modrića i hrvatske reprezentacije. Prvu utakmicu Hrvatska će igrati protiv Engleske 17. lipnja.