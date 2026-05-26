Talijani tvrde: Modrić razočaran, sprema se iznenadni odlazak

Talijanski mediji ponovno pišu o budućnosti Luke Modrića, a prema novim navodima sve je izglednije da bi hrvatski veznjak mogao napustiti Milan nakon turbulentne sezone u kojoj klub nije ispunio glavne ciljeve.

U Milanu se situacija posljednjih dana značajno mijenja, došlo je do potresa u vrhu kluba, gdje su gotovo svi ključni ljudi smijenjeni, osim Zlatana Ibrahimovića, što je dodatno utjecalo na atmosferu i neizvjesnost oko slaganja momčadi za iduću sezonu. Iako Gazzetta dello Sport navodi kako Modrić i dalje razmatra svoju situaciju, Tuttosport donosi drukčiji ton i ističe kako je ishod sezone ostavio dubok trag na hrvatskom veznjaku.

Prema njihovim tvrdnjama, Modrić je u Milano stigao s jasnom vizijom završetka karijere, želio je oproštajnu sezonu na San Siru, uz uspješan rezultat i snažan oproštaj od navijača. Umjesto toga, posljednji dojam koji bi mogao ostati jest razočaranje i neispunjena očekivanja, nakon što je Milan ostao bez plasmana u Ligu prvaka.

Neuspjeh u borbi za najelitnije europsko natjecanje ozbiljno je uzdrmao svlačionicu, a ni Modrić, unatoč velikom doprinosu i zalaganju, nije uspio promijeniti tijek sezone. Do samog kraja vjerovao je u pozitivan rasplet, pa je čak ubrzao oporavak od ozljede jagodične kosti kako bi bio spreman za ključne utakmice, uključujući i dvoboj protiv Cagliarija. Ipak, završni rezultat promijenio je sve planove.

U talijanskom listu tvrde kako izvori bliski igraču navode kako je Modrić razočaran razvojem događaja, posebno kolapsom momčadi u završnici sezone te reakcijama i pritiskom koji su pratili klub.

Prema pisanju Tuttosporta, sve više se kao realna opcija spominje povratak u Madrid. Iako ga se ne smatra odgovornim za rezultatski neuspjeh, navodno je već obavijestio klub da želi završiti svoju epizodu u Milanu.

Ponude iz Saudijske Arabije i Sjedinjenih Američkih Država nisu ga posebno zainteresirale, dok Real Madrid navodno razmatra njegov povratak u drukčijoj ulozi, potencijalno u sportskom ili upravljačkom segmentu kluba.

Prije konačne odluke, Modrić bi trebao uzeti nekoliko dana odmora, a sve to događa se uoči priprema za Svjetsko prvenstvo s hrvatskom reprezentacijom, koje mu ostaje jedan od glavnih sportskih ciljeva