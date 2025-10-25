Javila se udovica Siniše Mihajlovića: Nakon vala osuda, Arijana poslala snažnu poruku

Udovica legendarnog nogometaša i trenera Siniše Mihajlovića, Arijana, oglasila se nakon brojnih osuda na društvenim mrežama.

Neki su je napali da „prebrzo živi dalje“ i da objavljuje previše vedre fotografije, optužujući je da je zaboravila svog pokojnog supruga.

Arijana je jasno poručila da niko nema pravo suditi kako neko proživljava tugu:

“Svi ste jako dobri u tome da sudite kako neko treba da živi bol ovako veliku. Ni mi koji je živimo ne znamo kako da je podnesemo... Ne činite da se ljudi osjećaju pogrešno zbog osmijeha, jer nikada ne znate što se krije iza njega.”

Podsjetimo, Siniša Mihajlović preminuo je u prosincu 2022. nakon duge borbe s bolešću.

Arijana je tada ostala sama s njihovih petero djece i u brojnim prilikama isticala koliko joj je teško nositi se s gubitkom.

Par se vjenčao 1995. godine, a njihova je ljubavna priča ostala zapamćena po odanosti i snazi, osobinama koje Arijana i danas nosi u javnosti, unatoč kritikama.

