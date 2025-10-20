Legenda Partizana oštro po Vučiću i SNS-u: 'Nemamo Srbiju, oni misle samo na sebe, ne na narod'

Kako prenosi Nova.rs, bivši trener Savo Milošević veoma je otvoreno kritizirao politiku SNS-a, koji već 13 godina upravlja Srbijom. Milošević, koji se ne libi govoriti o politici, već je ranije kritizirao Aleksandra Vučića dok je još bio aktivan nogometaš, 2004. godine.

Tada je Vučić, kao član Šešeljeve Srpske radikalne stranke, branio Tomislava Nikolića, što se Miloševiću, koji je pružao podršku Borisu Tadiću, nije svidjelo, pa je prozvao Vučića da govori laži. Sada je bivši igrač Aston Ville otišao korak dalje:

„Imam 52 godine i više ne mogu biti politički korektan, niti paziti hoće li moje riječi nekoga povrijediti, izgledati fino, lijepo... Ako sam već odlučio govoriti, onda neka tako i bude. Da se zna: nemamo državu koja se zove Srbija. Mi danas, mislim na sve građane Srbije, nemamo ništa! Sve ih znam (političare) – oni razmišljaju samo o sebi, ne o narodu!“, rekao je Milošević i zaključio: „Dobro je da se ljudi bude, da su buntovni nakon svih godina hibernacije.“

Podsjetimo, u Srbiji već gotovo godinu dana građani, predvođeni studentima, prosvjeduju nakon što je pad nadstrešnice u Novom Sadu ubio šesnaestero ljudi.

„Prolazi stanje hibernacije, pojavila se generacija koja kaže: nećemo više! Probuditi narod bilo je teško, ali sada su mladi i ostale pokrenuli, a ostaje pitanje kako ćemo dalje. Nažalost, svaka je generacija prisiljena imati svoju revoluciju. Srozali smo se, čak je i SANU (Srpska akademija znanosti i umjetnosti) na razini ‘seljačke zadruge’.“ završio je Milošević.



