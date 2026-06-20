Stravična nesreća u Münchenu: Vagoni nakon sudara vlakova pali s mosta na cestu

Jedna je osoba poginula kada su se dva teretna vlaka sudarila na mostu u Münchenu u ranim jutarnjim satima u subotu, zbog čega su dva vagona iskliznula iz tračnica i srušila se na prometnicu ispod nadvožnjaka, prema izvješću lokalne policije.

Uzrok incidenta istražuje se, rekao je glasnogovornik policije u tom gradu na jugu Njemačke za Reuters.

Hitne službe obaviještene su o sudaru u sjevernoj münchenskoj četvrti Milbertshofenu u 1:40 ujutro, a na mjesto događaja poslano je oko 60 pripadnika hitnih službi, rekao je glasnogovornik vatrogasne postrojbe.

Dva vagona pala su s mosta na dvosmjernu cestu s više traka.

🚨 BREAKING: Tragic freight train derailment in Munich, one person killed as two empty wagons plunged 5 meters from a bridge onto a street below.



Shocking scenes from Milbertshofen early this morning. How did this happen during routine shunting?



Thoughts with the victim’s… pic.twitter.com/nBSLHnWQy4 — Amar Singh Chouhan (@amar_4inc) June 20, 2026

Bu sabah Münih’te yürüyüş yaparken ilginç bir manzarayla karşılaştım.

Schleißheimer Straße’daki demiryolu köprüsünde yük trenine ait iki vagon raydan çıkarak köprünün altında asılı kalmış. Yol tamamen trafiğe kapatılmış, polis ve kurtarma ekipleri olay yerinde yoğun şekilde… pic.twitter.com/xbFmeUeXgf — Dolkun Isa (@Dolkun_Isa) June 20, 2026

Ne zna se kada će vagoni biti izvučeni

Teret koji su prevozili vlakovi još nije poznat, međutim policija je izjavila da se ne radi o opasnom materijalu i da nema opasnosti za građane.

Nije jasno ni kada će vagoni biti izvučeni, a područje bi moglo ostati zatvoreno do nedjelje.

Nesreća se dogodila na pruzi koju koriste isključivo teretni vlakovi, rekla je glasnogovornica operatera željeznice Deutsche Bahn. Nema prekida u regionalnom ni međugradskom prometu.