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Stravična nesreća u Münchenu: Vagoni nakon sudara vlakova pali s mosta na cestu

Stravična nesreća u Münchenu: Vagoni nakon sudara vlakova pali s mosta na cestu
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Foto: Screenshot X Dolkun Isa

Dva vagona pala su s mosta na dvosmjernu cestu s više traka

20.6.2026.
13:15
Hina
Screenshot X Dolkun Isa
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Jedna je osoba poginula kada su se dva teretna vlaka sudarila na mostu u Münchenu u ranim jutarnjim satima u subotu, zbog čega su dva vagona iskliznula iz tračnica i srušila se na prometnicu ispod nadvožnjaka, prema izvješću lokalne policije.

Uzrok incidenta istražuje se, rekao je glasnogovornik policije u tom gradu na jugu Njemačke za Reuters.

Hitne službe obaviještene su o sudaru u sjevernoj münchenskoj četvrti Milbertshofenu u 1:40 ujutro, a na mjesto događaja poslano je oko 60 pripadnika hitnih službi, rekao je glasnogovornik vatrogasne postrojbe.

Dva vagona pala su s mosta na dvosmjernu cestu s više traka.

Ne zna se kada će vagoni biti izvučeni

Teret koji su prevozili vlakovi još nije poznat, međutim policija je izjavila da se ne radi o opasnom materijalu i da nema opasnosti za građane.

Nije jasno ni kada će vagoni biti izvučeni, a područje bi moglo ostati zatvoreno do nedjelje.

Nesreća se dogodila na pruzi koju koriste isključivo teretni vlakovi, rekla je glasnogovornica operatera željeznice Deutsche Bahn. Nema prekida u regionalnom ni međugradskom prometu.

Sudar VlakovaMünchen
komentara
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