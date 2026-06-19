Sudarila se dva vlaka, više osoba ozlijeđeno: Objavljena snimka

Britanska prometna policija objavila je u petak da odgovara na izvješća o koliziji dvaju vlakova oko 100 kilometara sjeverno od Londona, dok medijski napisi tvrde da je u incidentu ozlijeđeno više osoba.

U videu objavljenom na društvenim mrežama može se vidjeti da je prednji dio jednog vlaka udario u stražnji dio drugog, no oba vlaka zadržala su se na tračnicama.

Hitne službe istočne Engleske rekle su da su poslale više timova, uključujući i zračnu hitnu pomoć, na mjesto kolizije na željezničkoj pruzi južno od Bedforda, te su pozvale ljude da izbjegavaju to područje.

🚨‘SERIOUS INJURIES’ after high-speed trains collide near Bedford, UK



📌British Transport Police & Bedfordshire Fire & Rescue crews are currently at the scene of a major two-train collision occurring north of London near Bedford.#Bedford #UK pic.twitter.com/HCE1OxuaFD — ⚡️🌎 World News 🌐⚡️ (@ferozwala) June 19, 2026

#Breaking

🚨Up to 50 casualties feared after two passenger trains collide near #Bedford, #UK.



Horror on the tracks this afternoon- a Nottingham to London St Pancras service smashed into a Corby to St Pancras train around 3:50 pm, 2.5 miles south of Bedford.



Eyewitnesses… pic.twitter.com/2s2HK3Ebez — ⚡️🌎 World News 🌐⚡️ (@ferozwala) June 19, 2026

Linije blokirane zbog istrage

Ministrica prometa Heidi Alexander rekla je da su hitne službe na mjestu događaja južno od Bedforda te je također pozvala javnost da se drži podalje.

Upravitelj željeznica ​East Midlands Railway rekao je da ostatak dana ne može pružati uslugu u i iz Londona, dok je Thameslink priopćio da su sve linije između Lutona i Bedforda blokirane zbog problema koji je pod istragom.