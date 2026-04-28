FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
SEDMERO MRTVIH

U sudaru vlakova kraj Džakarte dvoje ljudi živo zarobljeno, još traje spašavanje

U sudaru vlakova kraj Džakarte dvoje ljudi živo zarobljeno, još traje spašavanje
×
Foto: Imam Buhori/Xinhua News/Profimedia

Ukupno je u sudaru poginulo sedam osoba, a ozlijeđena je 81 osoba, rekla je Anna Purba lokalnoj televiziji u utorak ujutro

28.4.2026.
6:27
Hina
VOYO logo
VOYO logo

U sudaru dva vlaka u ponedjeljak u Indoneziji u blizini Džakarte poginulo je najmanje sedam osoba, dok su deseci ozlijeđeni. Opsežna operacija spašavanja nastavlja se u utorak ujutro po lokalnom vremenu. Glasnogovornica indonezijskih željeznica Anna Purba kazala je i da su dvije osobe još uvijek zarobljene među vagonima, ali žive.

Foto: B. Nugraha/Xinhua News/Profimedia

Do nesreće je došlo u ponedjeljak navečer, 25 kilometara istočnog od glavnog grada Indonezije. Šef policije Asep Edi Suheri pojasnio je da je međugradski vlak naletio na zadnji vagon prigradskog vlaka koji je bio zaustavljen. Ukupno je u sudaru poginulo sedam osoba, a ozlijeđena je 81 osoba, rekla je Anna Purba lokalnoj televiziji u utorak ujutro.

Prema izvješćima, sve žrtve bile su u posljednjem vagonu prigradskog vlaka. Svih 240 putnika međugradskog vlaka živi su evakuirani iz željezničke kompozicije. Prema riječima drugog glasnogovornika željeznica, jedno je vozilo udarilo u prigradski vlak na željezničko-cestovnom prijelazu zbog čega se vlak zaustavio na tračnicama gdje je udaren.

Sudar VlakovaIndonezijaDžakarta
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima.
VOYO logo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike