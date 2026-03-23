Ovo je novi gradonačelnik Münchena: 'Osjećam se počašćeno, hvala na povjerenju'

Glavni bavarski grad München imat će prvog gradonačelnika iz redova Zelenih u svojoj povijesti.

Stranački kandidat Dominik Krause (35) u nedjelju je na izborim pobijedio dugogodišnjeg socijaldemokratskog (SPD) gradonačelnika Dietera Reitera (67) s 56,4 % prema 43,6 % glasova, pokazali su rezultati.

Foto: Wolfgang Maria Weber/imago stock&people/Profimedia

Izbori za gradonačelnika u bavarskoj prijestolnici bili su drugi težak udarac SPD-u, koji je u nedjelju izgubio i na pokrajinskim izborima u Porajnju-Falačkoj.

Bivši gradonačelnik: 'To je to od mene'

SPD je Münchenom, koji je dom nekih od najvećih i najuspješnijih njemačkih tvrtki poput BMW-a, Siemensa i Allianza, dominirao u gotovo cijelom poslijeratnom razdoblju.

Reiter je rekao da je nedjelja bila posljednji dan njegove političke karijere. "To je to od mene", rekao je gradonačelnik koji je vodio grad od 2014.

U izbornom stožeru Zelenih bilo je veliko slavlje. "Hvala Münchenu na ovom velikom povjerenju. Osjećam se vrlo počašćeno", rekao je Krause.

Na zabavi Zelene stranke u izbornoj noći, kada su objavljeni prvi rezultati, prolomilo se oduševljenje. Novi gradonačelnik proslavio je pobjedu i poljubio svog partnera Sebastiana Müllera.

Zeleni kandidat u kampanji se puno više usredotočio na pitanja poput rješavanja nedostatka stambenog prostora i visokih najamnina te se zalagao za novi zamah u gradskoj politici.

