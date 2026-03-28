Procurilo: Pavlek i ekipa prisluškivani mjesecima, jasno se čuje kako se izvlačio novac

Istraga o poslovanju Hrvatskog skijaškog saveza započela je još u kolovozu prošle godine, kada su nadležni krenuli s provjerama. Kako su s vremenom rasle sumnje u ozbiljne nepravilnosti, zatražen je i sudski nalog za tajne mjere, pa su Vedran Pavlek, bivši direktor alpskih reprezentacija, i ostali osumnjičenici stavljeni pod nadzor i prisluškivanje.

Prema saznanjima Indexa, među ključnim dokazima nalaze se upravo ti tajno snimljeni razgovori koji su priloženi uz odluku o pokretanju istrage. Iz pouzdanih izvora proizlazi da se u njima jasno čuju detaljni dogovori vezani uz sporne aktivnosti.

Navodno se radi o izvlačenju novca preko različitih tvrtki, korištenju tog novca za luksuznu robu, hotele i estetske zahvate te izbjegavanju poreza kroz isplate u gotovini. Takav novac, prema tim informacijama, prenosio se preko granice u kuvertama.

Rekonstrukcija USKOK-ove istrage

Činjenica da su osumnjičeni već dulje vrijeme bili pod prismotrom daje novi kontekst slučaju Nenada Erora, koji je zaustavljen na granici s više od 100 tisuća eura u gotovini. U svojoj obrani Eror je opisao način isplata unutar Saveza, no istaknuo je da su i on i glavni tajnik Damir Raos postupali prema Pavlekovim uputama.

Sličan zaključak navodi se i u rješenju USKOK-a o pokretanju istrage. Prema njihovoj rekonstrukciji, Pavlek je još 2014. godine uspostavio cijelu mrežu, a potom s Raosom i Erorom upravljao raspodjelom novca izvučenog iz HSS-a. Istražitelji sumnjaju da je Eror iz inozemstva u Hrvatsku unio gotovo 11 milijuna eura.

Uz snimke razgovora, istražitelji su u međuvremenu došli i do Pavlekovog mobitela, koji je analiziran nakon što je lociran u Turskoj. Već dan ranije bilo je poznato gdje se nalazi, a tamošnja policija ga je držala pod nadzorom. Zbog opasnosti od bijega, mogućeg ponavljanja kaznenih djela i utjecaja na svjedoke, određen mu je istražni zatvor. Ujedno je raspisana međunarodna tjeralica, na temelju koje se očekuje njegovo službeno uhićenje.

Blokada Pavlekove imovine

Istodobno s potragom za Pavlekom u Hrvatskoj, ali i inozemstvu traje operacija traženja i blokiranja njegove pozamašne imovine, piše Jutarnji list. Nadležni hrvatski sudovi su na prijedlog USKOK-a blokirali Pavlekovu kuću i zemljišta u Gračanima te apartman u Poreču. Riječ je o kući od 138 kvadrata s okućnicom od 200 kvadrata koju je Pavlek navodno naslijedio od svojih roditelja i za koju se oni navode kao vlasnici u zemljišnim knjigama.

Pavlek je vlasnik i gotovo 2000 kvadrata vinograda i oranica u Gračanima, koji su ovih dana također blokirani, te jednosobnog stana od 31,5 kvadrata u apartmanskom naselju u Červar-Poratu kod Poreča. Tri dana prije nego što su počela uhićenja te nekretnine je Pavlek pokušao darovnim ugovorom prenijeti na jednu svoju rođakinju te je darovne ugovore ovjeravao u konzulatu u Istanbulu.

Kako Jutarnju doznaje, USKOK ga je preduhitrio i na te nekretnine stavio zabilježbu. No, najveće blokade ne odnose se na nekretnine. Naime, istodobno s pokretanjem istrage u Hrvatskoj, iz Hrvatske je putem međunarodne pravne pomoći upućen velik broj zahtjeva za blokadu Pavlekovih računa te računa "njegovih" tvrtki u inozemstvu.

Na njima se, prema sumnjama istražitelja, još uvijek nalazi najmanje pet milijuna eura koji su ostali "zaglavljeni u tranzitu" između HSS-a i Pavleka. Među njima su Pavlekovi osobni računi u Austriji i Monacu te računi off-shore tvrtki u Austriji i Lihtenštajnu.

