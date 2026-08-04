Bio je na pragu zvjezdane slave, a onda nestao iz Hollywooda: 'Nisam želio biti Tom Cruise'

Glumac Stephen Baldwin (60), najpoznatiji po ulozi u kultnom filmu Privedite osumnjičene (The Usual Suspects), prisjetio se razdoblja kada je bio na vrhuncu holivudske karijere te otkrio zašto je svjesno odlučio odustati od utrke za statusom velike filmske zvijezde.

Foto: The Hollywood Archive/Hollywood Archive/Profimedia

U razgovoru za People rekao je kako mu je uspjeh filma iz 1995. mogao otvoriti vrata još većih projekata, no takav život nije odgovarao njegovim prioritetima.

"Vjerojatno sam mogao postati velika zvijezda, ali to jednostavno nisam želio. Nisam htio biti Tom Cruise i osjećati pritisak da svaki film zaradi 100 milijuna dolara. Radije sam ostao običan dečko iz Massapeque", rekao je kroz smijeh.

Foto: The Hollywood Archive/Hollywood Archive/Profimedia

Nakon velikog uspjeha trilera Privedite osumnjičene, Baldwin je glumio Barneyja Rubblea u filmu Kremenko i Kremenka (The Flintstones), a potom je s Paulyjem Shoreom snimio komediju Bio-Dome, koja je ove godine obilježila 30. godišnjicu.

Brat Alec upozorio ga da će uništiti karijeru

Iako je Bio-Dome s vremenom stekao kultni status, Baldwin priznaje da njegov brat Alec Baldwin nije bio oduševljen odlukom da prihvati ulogu.

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"Rekao mi je: 'Da provjerim jesam li dobro shvatio. Film se zove Bio-Dome, ti i Pauly Shore zarobljeni ste zajedno u biosferi... Mislim da bi to mogla biti najveća pogreška kojom ćeš završiti karijeru'", prisjetio se Stephen.

Iako se nakon toga njegov angažman u velikim holivudskim produkcijama doista smanjio, tvrdi da to nije bilo zbog neuspješnih filmova, nego zbog vlastite odluke.

Vjera mu je promijenila život

Baldwin je prestao konzumirati alkohol iste godine kada se oženio suprugom Kennyom. Nekoliko godina kasnije prihvatio je kršćansku vjeru te potpuno promijenio životni smjer.

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Kaže kako je važnu ulogu u tome imala Brazilka Augusta, koja je pomagala njegovoj obitelji nakon rođenja njihove kćeri Alaije.

Jednog je dana, prisjeća se, supruzi rekla da nije došla samo pomagati oko kuće, nego zato što je, kako tvrdi, tijekom molitve u Brazilu dobila proročansku viziju prema kojoj će Stephen i Kennya jednog dana postati predani kršćani i pokrenuti vlastitu službu.

Glumac priznaje da joj tada nije povjerovao.

"Rekao sam supruzi da mislim kako bi se trebala vratiti u klimatiziranu kuću i malo odmoriti jer mi je sve to zvučalo potpuno nevjerojatno", ispričao je.

Napustio Hollywood zbog rada s mladima

Nakon rođenja druge kćeri Hailey obitelj se vratila u New York, gdje je Baldwin počeo posjećivati evangelizacijske skupove. Posebno ga je impresionirala skupina skateboardera koji su kroz sport mladima prenosili kršćanske poruke.

"Na plaži su napravili skate park od šperploče. Mladi bi vozili skateboard, zatim uzeli mikrofon i propovijedali pred tisućama djece. Tada sam osjetio da je to moj poziv", rekao je.

Zajedno s Kevinom Palauom pokrenuo je projekt Livin It, serijal videa koji je spajao skate kulturu, glazbu i kršćanske poruke. U samo šest mjeseci distribuirali su 10.000 primjeraka, a ubrzo su počeli organizirati događanja po crkvama diljem SAD-a.

"Tada sam napustio Hollywood", rekao je Baldwin, dodajući da je u četiri godine posjetio čak 125 crkava.

Danas je ponosni djed

Glumac danas uživa u ulozi djeda. Njegova kći Hailey Bieber sa suprugom Justinom Bieberom ima sina Jacka, koji će uskoro navršiti dvije godine, dok je Alaia majka djevojčice Iris.

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"Iris je presmiješna. Obožava tijekom videopoziva uzeti mamin mobitel, uključiti filter krave i nasmijavati me", ispričao je.

"Ne treba mi više slava"

Tijekom godina Baldwin se suočio i s brojnim izazovima, uključujući pravne probleme povezane s porezima te prometnu nesreću koju je u travnju 2025. doživio zajedno s bratom Alecom.

Foto: Hoo-Me/SMG, Storms Media Group/Alamy/Profimedia

Priznaje i da Hollywood nije uvijek blagonaklono gledao na njegove javno iznesene vjerske i političke stavove, no kaže da ga to više ne opterećuje.

"Dobivam mnogo poruka ljudi koji mi pišu da ih je moj rad dotaknuo i to mi je najvažnije. Sretan sam gdje sam danas. Osjećam se blagoslovljeno i vjerujem da najbolje tek dolazi."

Baldwin trenutačno razvija nove kršćanske filmske projekte namijenjene mlađoj publici te vodi podcast One Bad Movie, u kojem s glumcima razgovara o najgorim filmovima ili najtežim iskustvima sa snimanja.

Na kraju ističe da više nema potrebu za holivudskom slavom.

"Snimio sam stotinu filmova, zaradio više novca nego što sam ikada mogao zamisliti i oženjen sam najljepšom ženom na svijetu. Isus je moja stijena, a supruga moje sidro. Imao sam nevjerojatan život i tek mi je 60 godina. Vjerujem da me čekaju još mnoge lijepe prilike.