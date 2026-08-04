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ČISTA ROMANTIKA /

Sjećate li se najtežeg kandidata ‘Života na vagi’? Ivica pokazao suprugu i raznježio sve

Sjećate li se najtežeg kandidata ‘Života na vagi’? Ivica pokazao suprugu i raznježio sve
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Foto: RTL

Ivica Burjan-Bugy, kojeg gledatelji pamte kao najtežeg kandidata u povijesti showa, romantičnom je objavom o godišnjici raznježio pratitelje

4.8.2026.
9:05
Hot.hr
RTL
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Ivica Burjan-Bugy, javnosti poznat kao simpatični vatrogasac i jedan od najupečatljivijih natjecatelja popularnog showa "Život na vagi", ponovno je dirnuo srca svojih pratitelja. Ovog puta razlog nije bila njegova borba s kilogramima, već slavlje ljubavi. Na svom Instagram profilu podijelio je emotivan trenutak iz privatnog života, obilježivši četrnaestu godišnjicu braka sa suprugom.

Podsjetimo, Ivica je u osmoj sezoni showa ušao sa 244,3 kilograma, čime je postao najteži kandidat u povijesti emisije. Iako je natjecanje napustio prije kraja, više je puta istaknuo kako su mu upravo supruga i djeca najveća motivacija u životu i borbi za zdravlje. 

život Na VagiKandidatKandidati Života Na VagiGodišnjica Braka
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