Gasly zazvonio na uzbunu u Alpineu: 'Ako želimo spasiti sezonu, ovo mora uspjeti'

Pierre Gasly smatra da će paket nadogradnji koji Alpine priprema za Veliku nagradu Nizozemske biti presudan za nastavak sezone. Francuska momčad posljednjih je mjeseci izgubila korak s izravnim konkurentima, koji su značajno unaprijedili svoje bolide i dodatno zaoštrili borbu u sredini poretka Formule 1.

Alpine je sezonu 2026. otvorio kao vodeća momčad sredine poretka. Nakon šeste utrke u Monaku, na kojoj je Gasly osvojio kontroverzno postolje, francuska momčad držala je peto mjesto u konstruktorskom prvenstvu i za četvrtoplasiranim Red Bullom zaostajala samo 19 bodova.

Situacija se u sljedećih pet utrka osjetno promijenila. Alpine je pao iza Racing Bullsa, koji sada ima pet bodova prednosti, dok momčad iz Enstonea od Velike nagrade Miamija nije predstavila značajnije nadogradnje.

Istodobno su konkurenti nastavili razvijati svoje bolide. Audi je osvajao bodove na posljednje tri utrke, dok je Aston Martin u Mađarskoj s opsežno nadograđenim bolidom prvi put ove sezone izborio plasman u drugi dio kvalifikacija.

Zbog toga Alpine velike nade polaže u paket koji bi trebao biti predstavljen u Zandvoortu od 21. do 23. kolovoza. Izvršni direktor momčadi Steve Nielsen najavio je dolazak nekoliko značajnih novih aerodinamičkih dijelova.

Gasly vjeruje da će nadogradnje donijeti očekivani pomak, ali upozorava da si Alpine više ne može dopustiti zaostajanje u razvojnoj utrci.

„Prema standardima Formule 1, kada donesete nadogradnje, očekujete da će bolid postati osjetno bolji. Ne sumnjam da će novi dijelovi napraviti ono što momčad očekuje, ali iznimno su važni. Aston Martin ovog se vikenda poboljšao za dvije sekunde, a u Zandvoortu dobiva i novi motor. Racing Bulls napredovao je za nekoliko sekundi od početka godine, kao i Audi“, rekao je Gasly nakon utrke u Budimpešti, koju je završio bez bodova.

„Mi jednostavno nismo napravili dovoljno koraka naprijed. Ako želimo zadržati nadu u osvajanje petog mjesta u konstruktorskom prvenstvu, ove su nadogradnje ključne.“

Alpine ne želi ponoviti stare pogreške

Učinkovit razvoj bolida ove je sezone posebno važan zbog još uvijek novog tehničkog pravilnika. Upravo je to područje u kojem je Alpine posljednjih godina često imao problema.

Na početku ere bolida s efektom tla momčad je 2022. bila četvrta snaga prvenstva, ali je postupno gubila korak. Do 2025. pala je prema začelju poretka jer razvoj bolida nije donosio rezultate kakve su ostvarivali konkurenti.

Alpine sada mora izbjeći ponavljanje takvog scenarija. Gasly je u Mađarskoj treći put u posljednje četiri utrke ostao bez bodova, a francuski vozač otvoreno priznaje da bolidu A526 nedostaje brzine.

„To nije stvarnost koju želim vidjeti, ali od nje se ne možemo skrivati. Posljednjih nekoliko utrka priča je gotovo ista. U kvalifikacijama završavamo na 12. ili 13. mjestu, iza Racing Bullsa i Audija“, rekao je.

„Tijekom utrke ponekad pomislite da bismo im se mogli približiti jer ih vidim ispred sebe, ali riječ je isključivo o tempu. Jednostavno ga nemamo.“

Gasly je dodao kako problem nije samo u rezultatima, nego i u ponašanju bolida na stazi.

„Ni osjećaj u bolidu nije dobar. Ne reagira na način na koji bih želio i ne dopušta mi da vozim onako kako trebam. Postoji dosta stvari koje moramo popraviti.“