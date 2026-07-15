Skandal na istoku Hrvatske: Policajci u službenom autu imali odnose sa ženom, muž otkrio snimke?

Veliki skandal potresa Policijsku upravu požeško-slavonsku. Kako neslužbeno doznaje Telegram.hr, nekoliko pripadnika MUP-a je u više navrata tijekom radnog vremena i u službenom automobilu policije imalo seksualne odnose.

Navodno su na različitim mjestima te u različito vrijeme imali odnose s istom ženom iz Požeško-slavonske županije.

Prema Telegramovim informacijama, slučaj se raspleo kada je policija prijavljeno obiteljsko nasilje u mjestu u kojem živi ta žena. Nakon što joj je suprug oduzeo mobitel, zamolila je susjedu da joj omogući poziv službi 112. Na teren je stigla policijska patrola iz obližnjeg mjesta te su nakon očevida izuzeli mobitel, vjerojatno zato što je suprug upozorio kako se u njemu nalaze kompromitirajuće snimke.

Telegramov izvor tvrdi da su djelatnici Policijske postaje ostali u šoku kad su pregledali sadržaj mobitela, jer su se na snimkama nalazili njihove kolege. Izvor tvrdi da je bilo pokušaja da se sve zataška, ali onda se nekoliko kompromitirajućih slika počelo dijeliti, pa se događaj nije mogao ne prijaviti.

Odgovor policije

Ovog ponedjeljka, odmah po saznanju događaja, Telegram je poslao upit nadležnoj policijskoj upravi i zatražio očitovanje. Zanimalo ih je ima li policija saznanja da se najmanje troje djelatnih policajaca neprimjereno ponašalo, upuštajući se u seksualne odnose i to tijekom radnog vremena i navodno u policijskim službenim vozilima. Tražili su i službenu informaciju provode li se o tome izvidi.

Odgovor je stigao tek danas oko 15.00 sati, a bio je dosta štur i nije odgovorio na sva pitanja. Međutim, potvrđeno je da provjeravaju navode.

"Obavještavamo vas da Policijska uprava požeško-slavonska ne provodi policijske izvide u vezi s navodima na koje se odnosi vaš upit. Istodobno, u tijeku su provjere navoda o mogućem neprimjerenom ponašanju jednog policijskog službenika"; navela je policija.